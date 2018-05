Image caption चिड़ियां प्रेम का भी तो प्रतीक होती हैं इसलिए शायद लव बर्ड का प्रयोग होता है

क्या आप को मालूम है कि अंग्रेज़ी में एक तीर से दो शिकार के लिए क्या प्रयोग करते हैं या फिर बर्ड्स ऑफ़ ए फ़ेदर फ़्लॉक टुगेदर का अर्थ क्या होता है. क्या आपको मालूम है कि चोर-चोर मौसेरे भाई के लिए अंग्रेज़ी में क्या प्रयोग करते हैं?

बर्ड्स ऑफ़ ए फ़ेदर फ़्लॉक टुगेदर के लिए मुझे एक शेर याद आ रहा है, लेकिन वह फ़ारसी में है, चलिए सुना देते हैं मतलब तो आप समझ ही जाएंगे.

कुनद हम जिंस बाहम जिंस परवाज़ कबूतर बा कबूतर बाज़ बा बाज़

यानी एक तरह की चीज़ एक साथ रहती है जैसे कबूतर कबूतर के साथ उड़ता है और बाज़ बाज़ के साथ.

आज की बैठक में हम चिड़ियों पर आधारित मुहावरे देखेंगे कि ये चिड़ियां क्या कहती हैं.

हम लोग आम तौर आम के आम गुठलियों के दाम के मुताबिक़ एक तीर से दो निशाना लगाना चाहते हैं और इसीलिए हम लाए हैं ये मुहावरों की श्रृंखला जिसके ज़रिए जहां आपके मुहावरों का भंडार बढ़ता है वहीं आप की शब्दावली और अंग्रेज़ी में निखार आने की संभावना बढ़ जाती है.

बर्ड शब्द वाले मुहावरे

हमने अपनी पहली बैठक में बताया था कि मुहावरे उन चीज़ों पर अधिक आधारित होते हैं जिनका हमारे जीवन में अधिक महत्व होता है या जिनसे हमारी नज़दीकियां काफ़ी होती हैं.

इसीलिए आप देखेंगे कि भारतीय भाषा में कंगारू पर या पेंडे पर या पेंगुईन पर कोई मुहावरा नहीं मिलता लेकिन जिस देश के लोगों से इनका संपर्क होता है वहां की भाषा में यह मौजूद हैं.

Image caption बर्ड्स ऑफ़ ए फ़ेदर फ़लॉक टुगेदर का अर्थ होता है एक प्रकार के लोग एक साथ रहते हैं

an early bird (ऐन अर्ली बर्ड) यानी सुबह जल्दी जागने वाला, सेहरख़ेज़. इसका प्रयोग एक कहावत में इस प्रकार है The early bird catches the worm यानी जो परिंदा सुबह सुबह जागता है कीड़े भी उसी को मिलते है.

as free as a bird (ऐज़ फ़्री ऐज़ बर्ड) चिड़िया की तरह आज़ाद यानी बिल्कुल ही आज़ाद, सारे दुख परेशानियों से दूर, निश्चिंत. वैसे भी चिड़ियों को आज़ादी का प्रतीक माना जाता है. She delayed marriage to remain free as bird for some more time.

the bird has flown (द बर्ड हैज़ फ़्लोन) यानी लकीर पीटने से क्या होगा सांप निकल गया है. चिड़िया उड़ चुकी है बेकार तलाश करने से कोई लाभ नहीं. There’s no use searching any more. The bird has flown. एक कहावत में हम कहते हैं अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत.

a bird in the hand is worth two in the bush (ए बर्ड इन द हैंड इज़ वर्थ टू इन द बुश) हम अपनी भाषा के मुहावरे में इसे नौ नक़द, न तेरा उधार या जो ही हाथ सो ही साथ के रूप में प्रयोग करते हैं. कहावत के रूप में भी इसका प्रयोग होता है.

a bird’s eye view (आँखों वाले मुहावरे में इसका अर्थ बताया जा चुका है) वैसे सरसरी तौर पर देखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं.

a bird-brain (ए बर्ड ब्रेन) मूर्ख या बेवक़ूफ़ के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे He’s just a bird-brain. He can’t get anything right (Informal) इसके लिए bird-brained का भी प्रयोग करते हैं.

the birds and the bees (द बर्ड्स एण्ड बीज़) अगर किसी से ख़ास तौर से बच्चों से पक्षी और मधुमख्खी की बात करें तो इसका मतलब है आप सेक्स के बारे में बात कर रहे हैं. My parents never actually sat down and told me about the birds and the bees.

birds of a feather (बर्ड्स ऑफ़ ए फ़ेदर) यानी एक ही प्रकार के लोग. एक कहावत में इसका प्रयोग इस प्रकार हुआ है. Birds of a feather flock together.

Image caption कुनद हम जिंस बाहम जिंस परवाज़ कबूतर बा कबूतर बाज़ बा बाज़

eat like a bird (ईट लाइक ए बर्ड) यानी बहुत कम खाना, बस चुगना या सूंघना. She is on heavy diet these days. But she always ate like a bird and hardly talked during the meal.

kill two birds with one stone (किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन) यानी एक साथ दो काम कर लेना, एक तीर से दो निशाना लगाना या शिकार करना वग़ैरह. इसका अच्छा ख़ासा प्रयोग होता है कि लोग लगे हाथ दूसरा काम भी कर लेते हैं. I killed two birds with one stone as I went to take the train ticket I visited my friends shop in that area.

A little bird told me (so) (ए लिट्ल बर्ड टोल्ड मी) जब हम किसी को कुछ बताते हैं लेकिन अगर पूछा जाता है कि हमें कैसे मालूम हुआ तो हम कह देते हैं काले चोर ने बताया. उसी तरह अंग्रेज़ी में कहते हैं हमें नन्हीं चिड़िया ने बताया. “So who told you she is engaged?” “Oh, let’s just say a little bird told me so.”

for the birds (फ़ॉर द बर्ड्स) बहुत ही मामूली, जैसे हम अपने पेड़ों पर एक आध फल चिड़ियों के लिए छोड़ दें या फिर अपने छत की मुंडेर पर दाना पानी रख दें, काम चाहे महान हो उस चीज़ का मुल्य नहीं होता और हम कह देते हैं अरे चिड़ियों के लिए है. यह इसी आधार पर बना है और अर्थ है जिसका कोई महत्व न हो, मूर्खता भरा जैसे —“What do you think of the new arrangement?” “I think it’s for the birds — it won’t work.”

Birds of a feather flock together (बर्ड्स ऑफ़ ए फ़ेदर फ़्लॉक टुगेदर) हम अपनी भाषा में कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई.

कुछ और शब्द

bird eyed (बर्ड आईड) तेज़ नज़र वाला, bird fancier (बर्ड फ़ैनसियर) पक्षी पालने वाला bird witted (बर्ड विटेड) यानी चंचल, असंतुलित get the bird (गेट द बर्ड) यानी नौकरी से निकाला जाना, बर्ख़ास्त होना. like a bird (लाइक ए बर्ड) यानी ख़ुशी से, प्रसन्नता से लव बर्ड भी तो कोई चीज़ है....