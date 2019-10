फ़ुटबॉल की दुनिया फ़ुटबॉल की शब्दावली

दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेल फ़ुटबॉल की शुरूआत कहाँ से हुई यह एक उलझा हुआ प्रश्न है लेकिन 1633 में स्कॉटलैंड में लिखी गई एक पुस्तक वोकेबुला (Vocabula) से यह पता चलता है कि अगर आधुनिक फ़ुटबॉल की बात की जाए तो यह सबसे पहले स्कॉटलैंड के ऐबरडीन शहर में शुरू हुआ.

एक शिक्षक डैविड वेडरबर्न की लातीनी भाषा में लिखी गई यह पुस्तक आज विश्वकप आयोजित करने वाली संस्था फ़ीफ़ा की स्थापना के लगभग 200 वर्ष पहले आई और 1711 ई. में प्रकाशित हुई. इस की एक प्रति इन दिनों जर्मनी में प्रदर्शनी के लिए रखी गई है.

लेकिन यहाँ हमारा मक़सद फ़ुटबॉल का इतिहास बताना नहीं है बल्कि आज हम बात कर रहे हैं फ़ुटबॉल के संदर्भ में प्रयुक्त अंग्रेज़ी शब्दावली की. आशा है कि यह सारे शब्द अभी चल रहे विश्वकप मुक़ाबलों को समझने में काफ़ी सहायक होंगे और खेल प्रेमी होने के नाते आप इन में से अधिक शब्दों से परिचित भी होंगे....

BASICS of Football: फ़ुटबॉल की बुनियादी बातें

A match: 90 मिनट का खेल जिस में दो टीमें भाग लें

A field or pitch: वह जगह जहां फ़ुटबॉल का खेल होता है

A referee: वह व्यक्ति जो यह सुनिश्चित करता है कि खेल नियम के अनुसार हो रहा है और वह आम तौर पर काले वस्त्र में होता है और उसके पास एक सीटी होती है

Image caption ब्राज़ील के स्टार खिलाड़ी काका हार के बाद

A linesman (referee's assistant): यह रेफ़री का सहायक होता है और गेंद के बाहर जाने और खिलाड़ियों के ऑफ़साईड होने पर नज़र रखता है.

A goalkeeper: यह वह खिलाड़ी है जो गोली कहलाता है और जो गेंद को गोल में जाने से रोकता है

A defender: उस खिलाड़ी को कहते हैं जो पीछे की और खेलता है और सामने वाली टीम को गोल करने से रोकता है

A midfielder: उस खिलाड़ी को कहते हैं जो बीच में खेलता है और खेल योजना में सहायता करता है, मशहूर मिडफ़ील्डर में फ़्रांस के ज़िदान और इंग्लैंड के बेखम का नाम आता है

An attacker: इसे forward भी कहा जाता है, यह आगे से खेलता है और गोल करना इसका मुख्य काम है. ब्राज़ील के रोनाल्डो और रोनाल्डिनहो प्रसिद्ध फ़ॉर्वार्ड खिलाड़ी हैं.

A skipper: टीम के नायक या कप्तान को कहा जाता है

A substitute: यह अतिरिक्त खिलाड़ी किनारे तैयार बैठा रहता है और किसी खिलाड़ी के बदले में खेलने आता है. इस शब्द का क्रिया के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, जैसे The manager was not happy with his attacker and substituted him after 60 minutes

A manager वह व्यक्ति जो टीम का ज़िम्मेदार होता है और टीम के प्रशिक्षण का भी उसी पर भार होता है

A foul: नियम के उलंघन को कहते है. जैसे किसी ने किसी को धक्का दे दिया या गोली के अलावा किसी अन्य खिलाड़ी ने हाथ से गेंद छू दी.

A booking: इस का अर्थ होता है किसी नियम के घोर उलंघन पर पीला कार्ड दिखाया जाना. दो पीले कार्ड का अर्थ एक लाल कार्ड होता है और इस का अर्थ है खेल से तुरंत बाहर किया जाना.

Full-time: वह समय जब खेल समाप्त हो जाता है. आम तौर पर 90 मिनट की अवधि में खेल समाप्त हो जाता है.

Injury time: इसे stoppage time भी कहा जाता है. यह वह अवधि है जिसमें खेल को किसी कारण रोका जाता है और उतना ही समय रेफ़री के कहने पर मध्यान्तर में या समाप्ति पर खेल में जोड़ दिया जाता है.

Extra time: किसी किसी मैच में अगर खेल का फ़ैसला नियमित समय में नहीं हो पाता है तो 15, 15 मिनट के लिए अतिरिक्त समय दिया जाता है.

Offside: वह स्थान जिसके पीछे विरोधी टीम का कोई खिलाड़ी न हो और गेंद उस ओर फेंकी जाए. यह नियम के विरुद्ध है.

SCORING या गोल करना

the score: गोल का रिकॉर्ड कि कौन जीत रहा है The final score is the result that decides who has won the match इस का क्रिया के तौर पर भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे the attacker scored a beautiful goal

to concede: गोल खा जाना, जैसे Croatia conceded only one goal in the World Cup qualifying match against Brazil.

Image caption 2010 विश्व कप में इनिएस्टा का गोल

a goal: गोल के अंदर गेंद डालने की सफल प्रक्रिया, जैसे Kaka scored a beautiful goal for Brazil.

an own goal: ग़लती से अपने ही गोल में गेंद डाल देना जैसे, England stuttered to victory in their Group B opener in Frankfurt thanks to a third-minute Paraguay own goal.

the lead: जब कोई टीम पहले गोल कर लेती है वह बढ़ौतरी ले लेती है. Togo's Mohamed Kader gave the lead in the first half against South Korea but the final result went in favour of the later.

an equalizer: वह गोल जिसके होने के बाद दोनों टीमों के गोलों की संख्या बराबर हो जाती है. Lee Chun-Soo's perfectly judged free-kick equaliser drew South Korea level.

to win: जीतना Spain won the World Cup in 2010.

a draw: जो मैच बराबरी पर समाप्त हो जाए, इस में दोनों टीमों को बराबर अंक मिलता है. France got their World Cup campaign off to a disappointing start with an uninspiring draw against Switzerland.

a defeat: हार, पराजय Iran started its World Cup campaign with a defeat against Mexico. इसका क्रिया को रूप में भी प्रयोग होता है.

to knock out: एक टीम को टूर्नामेंट से बाहर कर देना, जैसे In the last World Cup Brazil knocked out England in the quarter-finals

a penalty shoot-out: नॉक आउट मुक़ाबलों में जब मैच बराबरी पर समाप्त हो जाता है तो दोनों टीमों से पांच पांच खिलाड़ियों को गोल मारने का मौक़ा दिया जाता है जिसके द्वारा मैच का फ़ैसला होता है.

a goal difference: गोल का अंतर, यदि एक टीम ने पांच गोल दाग़े और दूसरी ने तीन तो दो गोल का अंतर हुआ.

a head-to-head: अगर दो टीमें हर प्वाइंट्स में बराबर हैं तो यह देखा जाता है कि आपस में हुए मुक़ाबले में जो जीती हैं वह वरियता क्रम में ऊपर होंगी.

a play-off: अलग मैच जिसके द्वारा यह फ़ैस्ला किया जा सके कि कौन सी टीम दूसरे राऊंड में जाएगी. जैसे Australia beat Uruguay on penalties in a play-off to qualify for the World Cup 2006

the away-goal rule: किसी किसी जगह यह नियम लागू होता है कि आपने अपने यहां मेहमान टीम पर कितना गोल किया और कितना खाया, अगर एक टीम अपने यहां 2-0 से जीत गई और मेहमान के यहां 3-1 से हार गई तो दोनों टीमें तीन तीन गोल के कारण बराबर हुईं लेकिन क्रम में उस टीम को ऊपर रखा जाएगा जिस ने बाहर अधिक गोल किया है.

अगले भाग में हम फ़ुटबॉल में लगाए जाने वाले शॉट्स और समाचार पत्रों प्रयुक्त शब्दावली की बात करेंगे.