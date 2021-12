क्रिसमस विशेष: ईसा मसीह कैसे दिखते थे? जानिए उनकी कौन सी तस्वीर है असली

50 मिनट पहले

बाल और दाढ़ी

कपड़े

पाँव

चेहरा

जीसस कैसे दिखते थे?

जॉन टेलर किंग्स कॉलेज लंदन में Christian Origins and Second Temple Judaism के प्रोफेसर और The Essenes, the Scrolls and the Dead Sea के लेख हैं.