विवेचना: व्यक्तियों, विषयों या घटनाओं की गहरी पड़ताल करने वाला कार्यक्रम. रेहान फ़ज़ल इसे हर शुक्रवार को प्रस्तुत करते हैं

