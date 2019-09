1971 के ऑपरेशन जैकपॉट की कहानी

1971 की बांग्लादेश लड़ाई के हालांकि 48 साल पूरे होने को आए हैं, लेकिन इस युद्ध के कुछ पक्षों को अभी तक उजागर नहीं किया गया है.

पिछले दिनों कैप्टन एमएनआर सावंत और संदीप उन्नीथन की किताब प्रकाशित हुई हैं 'Operation X The untold story of India's covert naval war in East Pakistan 1971' जिसमें भारतीय नौसेना और मुक्ति वाहिनी के 1971 के गुप्त अभियान पर रोशनी डाली गई है.

विवेचना में रेहान फ़ज़ल बता रहे हैं 1971 के 'ऑपरेशन जैकपॉट' के बारे में.

