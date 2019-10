View this post on Instagram

KAHASUNI: क्या विराट कोहली को पुणे टेस्ट मैच में तिहरा शतक बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी? . . . . विराट कोहली ने पुणे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका के ख़िलाफ़ वो करिश्मा कर दिखाया है जो अब तक किसी भारतीय बल्लेबाज़ ने नहीं दिखाया था. ये करिश्मा है टेस्ट मैचों में भारत की ओर से सबसे ज्यादा दोहरे शतक लगाने का. पुणे में भारत ने दक्षिण अफ़्रीका के ख़िलाफ़ पहली पारी में पांच विकेट पर 601 रन बना कर घोषित कर दी. विराट 254 रन पर नाबाद रहे. टेस्ट क्रिकेट में यह कोहली का सातवां दोहरा शतक है. (PC: GETTY) #kohli #viratkohli #cricket #sports