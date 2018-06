1998 France win WC 🇫🇷

2002 Out in the group stage



2006 Italy win the WC 🇮🇹

2010 Out in the group stage



2010 Spain win WC 🇪🇸

2014 Out in the group stage



2014 Germany win the WC 🇩🇪

2018 Auf Wiedersehen

Bottom of the group!#WorldCup⁠ ⁠⁠⁠ #KORGER#Vardenfreude