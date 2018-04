Image copyright Matthew Hassan Kukah Facebook Nkenke aha onyonyo Bishọp Kukah sị na mwufu obara karịrị akarị, ya na mmebi akụnaụba obodo Naịjiria.

Bishọp nke Sokoto Katọlik Dayọsis bụ Bishọp Mathew Kukah ekwuola na ọgbaaghara nwere ike ịda na Naịjiria dịka ime ntụlịaka ndọrọndọrọ ọchịchị nke 2019 nna-abịa nso.

Ọ sị na onweghị ịhe ga eme ka ọgbaaghara aghara ịda na Naịjirịa ma ọbụrụ na akwụsịghị ọgụ na mgba a n'ada ebe niile na Naịjirịa.

Kụkah kwuru nke a na-ozi ya na Africa Report Magazine nke Eprelu.

Bishọp Kukah kwuru na ọ ga ata akpụ ị gbanahụ ọgbaaghara na ntụliaka nke 2019.

N'ọnụ okwu ya, "ọ ga abụ ezigbo ọlụ ebube ma ọbụrụ na ọgbaaghara adaghị na ntụliaka 2019".

Ọ sịrị na ihe ojiri kwuo nke a bụ maka ọgụ na mgba juru ebe niile na Naịjiria ugbua.

"O metubeghị m n'obi otu a mbụ. Ekpere mụ bụ ka o metu gọọmenti n'obi ịmata ụdị iwe dị ndị mmadụ n'obi".

O kwuru na ọnọdụ Naịjirịa ugbua kwesiri ịna-emetu nwafọ obodo a ọbụla n'obi.

Kedụ maka ijeri dọla gọọmenti weputere na nchekwa obodo nso a?

Mgbe Bishọp Kukah na BBC gbaritara ụka anyị jụrụ ya maka nde naịra gọọmenti tinyere na-chekwa obodo.

Bishọp Kukah zara na ihe kacha mkpa abụghị ị me gbanụgbanụ me ihe ga enye aka ị me ntụliaka ọchịchị nke ga eme ka ndị ndọrọndọrọ ọchịchị biwakwa ndụ okeọzụ ka ha si ebe, nke a gaghị abara ndị ha n'achị ụrụ.

Ọ sị na tupu udo abata na Naịjirịa na nkwafu obara ga akwusị kpamkpam.

Bishop Kukah zara na ajụjụ a sị: "Ejighị ego egote udo.

Nụrụ ihe okwuru na ụjụ na asụsụ bekee.

"Ọbụghị ụkọ ego mere na udo adịghị na Naịjirịa, ka ma ọ bụ oke ego dị na obodo a kpatara ya.

"Etinyela otụtụ ego na ndọrọndọro ọchịchị onweghị isi.

"Ya bụ itinye ọtụtụ egọ abụghị nsogbụ, ọkachasị na obodo ihe niile bụ ego dịka Naịjirịa.

"Gọọmenti etinyela ọtụtụ ego na mmiri, anyị enweghị mmiri. Ha etinyela ọtutụ ego na ọkụ, anyị enweghị ọkụ.

Ihe ga enweta udo na Naịjịrịa abụghị egbe na mgbo."

Ọ gara n'ihu kwuo na ihe ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na-eme bụ ka enwe ike mee ntụliaka ọzọ ma ghara ime ihe ga-abara ndị mmadụ uru.

Bishọp Kukah kwuru na ọrụ gọọmenti bụ ime ka ndị a na-achịachị nwee ntụkwasị obi na agbamume.

Mana ọtụtụ ndị Naịjiria enweghị ya.

Ọnọdụ dị otu a na-emebi ọchịchị onyekwụọụche ya anyị nọ n'ime ya.

Kedụ ihe i chere maka ụmụaka Dapchị a tọhapụrụ?

Ihe ahụ rụtụrụ aka ịgosị ka gọọmenti sị ahazị ozi a na ezigara ndị a na achị.

Bishọp Kukah sị na ọbụ ihe mgbagwoju anya na ụdị ihe ahụ mere onweghị onye mara isi ya na ọdụ ya maọbụ ihe kpatara ya bụ ihe.

"Ihe a na-anụ bụ sọsọ asịrị. Ọ naghị enye aka ma ọlị.

"Nke ka njọ bụ na o nwere otu onye aka jị ejị maka okwukwe ya."

Ụdị ihe a abụghị ihe e kwesiri ị na-anụ na Naịjịrịa ugbua.Ọ jọgbụrụ ụdele ma sịgbụọ nkakwụ."