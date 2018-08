Ọnwa iri agafeela kemgbe a hụrụ Nnamdi Kanu. Kedụ ihe ị nwere ike ịgwa ya ma i zute ya n'ụzọ? #bbcnewsigbo #bbcigbo #nigeria #nnamdikanu #biafra #ipob

A post shared by BBC News Igbo (@bbcnewsigbo) on Aug 1, 2018 at 4:00am PDT