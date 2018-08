Image copyright MBuhari Twitter Nkenke aha onyonyo Fr.Mbaka zutere Buhari n'afọ 2016

N'ịsa ebubo ndị mmadụ na-ebọ ya na o nwere ihe e nyere ya iji kwado Buhari na 2015, Mbaka kwuputara n'oge ọ na-eme ọgbakọ 'Adoration' ụnyaahụ bụ Wenezde nke a na-akpọ"I no dey again", na Buhari enyeghị ya "oil well" maọbụ "ego ọbụla".

Cheta na tupu ntuliaka 2015, Mbaka buru amụma na Buhari ga-emeri na ntuliaka ahụ, nke mere na ụfọdụ na-atụ ya aka sị na o so dọnyere Buhari ukwu, dịka o mechara gaa zute Buhari n'Asọ Rock'.

Ọ gwara ndị mmadụ ka ha hapụ ya aka n'ihi na amụma ọbụla si ya n'ọnụ pụta bụ ihe mmụọ nsọ gwara ya kwuo.

Mbaka kwuru na agbanyeghị akụkọ ọbụla ma ọ bụ akaja ọbụla ọ sọrọ ndị mmadụ mee ya, na ọ ga na-ekwu eziokwu oge niile.

Ọ gwara ụmụ Naijịrịa ka ha banye n'ekpere iji wepụ aka ekwensu n'obodo Naijiria.

Image copyright Adoration ministries Nkenke aha onyonyo Mbaka kwuburu na Buhari bụ "onye nzọpụta"

Mbaka chetaara ndị mmadụ na dịka onye ụkọchukwu, na e chiri ya ihe atọ; "onye ụkọchukwu", "onye Eze" nakwa "onye amụma."

Fr .Mbaka jikwa ohere ahụ were ekpere wee rịọ Chukwu ka ọ gbanwee ọnọdụ ndị egwuregwu bọọlụ Rangers ndị bịara ụka ịtụ mmamma n'ogige Adoration, Enugwu.

O kwara arịrị na Rangers Enugwu gakatara ihu gawa azụ, ma rịọọ Chukwu ka ha bido inwekwa mmeri ọzọ.

