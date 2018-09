Nkenke aha onyonyo Ube na-edozi ahụ

Kedụ ebe i so; i so na ndị na ndị na-ara ube ara ka i so na ndị na-aracha ya aracha?

Ube bụ mkpụrụ osisi Chineke nyere ndị Afrịka.

Dịka ihe nile nwere oge, oge ube bụ onwa Juun rue ngwucha ọnwa Sepụtemba kwa afọ.

Osisi ube na-eji ihe ruru ọnwa abụọ na ise amị okooko (flower) ya.

Ube na-atọchị ntị ma e jiri ọka taa ya

Ube na ọka na-agakọ

Mgbe nke a mechere, ọ na-amalite ịmị mkpụrụ ya na mbido udummiri.

Ọtụtụ ndị mmadụ na-ahụta ube ka mkpụrụosisi e ji emegharị ọnụ mana n'ezie, ube karịrị nke a.

Ube na-enye ọtụtụ ihe na-edozi ahụ ma na-enyekwa ahụ ihe.

Ya kpatara o ji dị mkpa ịracha ube nke ọma n'oge ya.

Ube na edozi ahụ

Gịnị ka ube na-enye n'ahụ?

Ube na-agbacha ọnụ ma na-ewepụkwa ọnụisi. O nwere akụrụngwa na-egbu nje na-ebute ọnụisi.

Ube nwere 'vitamin C na E' bụ nke na-enye aka igbochi ọrịa kansa. 'Vitamin' ndị a na-enyekwa aka ime ka anụ ahụ mmadụ na-amụke amụke ma chụkwa nka ahụ ọsọ ụkwụ eruala.

O nwekwara ụmụ akụrụngwa ndị ọzo na-enye ahụ ike dịka niacin, thiamine, magnesium, pantothenate folate, potassium, calcium, amino acids, fibre, phosphorus, riboflavin, carbohydrates nakwa vitamin B6.

Ube na-enye aka igbochi ọbara mgbalielu bụ nke na-akpalite mkpọnwụ ahụ maọbụ mba agbara.

'Fiber' dị na ya na-akwusị afọ okuko ma mekwa ka mposi na-aga werewere.

Ọ na-emekwa ka eze na ukwueze gbasie ike.

Ube na-egbochị nwaanyị ibute ọrịa kansa mgbe nsọ biri.

Ọ na agwọkwa akpụkpa, nkwọ ahụ nakwa kọrọkọrọ

Onweghị ihe ọjọọ ube na-eme n'ahụ ma a racha ya maọbụ te ya ete.

Ya bụ onye hụrụ ube rachawa ya na-adịghị ahụ ube kwa daa.

