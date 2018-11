Utu rọba ana egbochi gi ịnwete ụtọ mmekọ nwoke na nwaanyị?

Image copyright Eve Lloyd Knight Nkenke aha onyonyo Akụrụngwa e ji enwe mmekọ na mkpuru juziri ebe nịịle. Ọ baala anyị n'ụmị?

Ọkwa dị mkpa:Nwata ekwesighi ị gụ ihe a.

Leanne* gbara afọ 21 mgbe o goro ụtụ rọba nke bekee kpọrọ "vibrator" mbụ ya.

Otele ukwu egbuola nwaanyị ọzọ

Dọkịnta Bumbum: Aka akparalanụ dibia otele ukwu

Ya na ọtụtụ ụmụnwoke e mekọọla mana onwebeghị onye mere ka ọ nyụọ.

Leanne n e bụ onye matara nwoke mgbe ọgbara afọ iri na asaa bi na Birmingham n'akụkọ England.

Ka ọ gachara afọ abụọ nwoke hudere apata ya anya, o tibara ahịa sị na ya ga ahụ isi ya taa.

Ọ kwara onye ya na "tata bụ tata. A ga-egota utu rọba ahụ m rọwara nrọ ya kemgbe".

Ihe ntumadị

Leanne kwuru na mmekọ nwoke na nwaanyị atọrọ ya ụtọ mana ụtọ nke ahụ dị iche. "ọ na-atọ m ụtọ na nwoke bịakwutere ma, ma ọ bụ ya nwetere m, ka ọ bụ m nwetere ya, egwuruegwu ya na ya so na-adị m mma, mana anyụbeghị m".

"Mgbe ọbụla m na-enwe mmekọ obi na-agbajọ m, ọbụghị maka ọ bụ mụ na ya, mana maka mụ. Ọnụ ekweghị agwa onye ọbụla ihe m na-agabiga maka otu ndị enyị sị ekwụ ka ha sị anyụ mgbe ọbụla ha nwere mmekọ".

"Onwe m pụrụ m njọ".

Image copyright Getty Images Nkenke aha onyonyo Leanne anaghị anyụ ma onwee mmeko

Leanne mechere kọọrọ enyi ya ihe ya na agabiga.

"Mgbe ahụ amaghị ka esi eji aka egbo onwe m agụ ya bụ ihe nke bekke gbọrọ "masturbation""

Enyi ya ahụ bụ odogwu n'ihe gbasara mmeko nwoke na nwaanyị. "I pụghị inyụ ma ịmụtabeghị ha esi eji aka eje ozi na ahụ gị, ka ọgwara ya".

"Ikwesiri ikuziri onwe gị ihe ndị ịchọpụtara na-adị gị mma. Nke ị chọpụtara na-adị gị mma, i jisie ya ike. Ọ bụrụ na ị maghị ihe ọ na-atọ ka ya, mara na ị gana akụ mmanụ".

Finally an orgasm

Ka ọ narụtachara ụlọ ụbọchị satọde ahụ ọzụtachara ya, ọ banyere ọrụ.

"Ọ rụchere otu awa tupu o jezuo m ahụ. Ihe ahụ na emebụ mbụ na-akụghị mgbanụ"

Image copyright Getty Images Nkenke aha onyonyo Enyị Leanne kuziere ya ka o sị eji aka ya enwete onwe ya

Ahụ m nịịle bịara jijiwa m, meecha ahụ daa jụụ. "eziokwu, yabụ na emechaala nyụọ. Onwe mbụrụ m suga suga."

Ọ bụghị tata na utu rọba pụtara. Oteela ndi dọkinta bekee rụpụtara ya iji goo mkpa anụ ahụ ụmụnwaanyị.

Ịme ka oke echichi laa

Mgbe ahụ mmụta na-akụzị na nwaanyị ịnyụ na akwọ oke echichi na ọrịa ndị ọzọ.

Leanne ga aṅụ iyi na nke abụ ezi okwu. "onwe m dịwara m mfe maka na bidoro ịnyụ mgbe ọbụla mchọrọ," dịka Leanne siri kwuo.

Ọ bụzị mgbe emepụtara Rabbit na ngwụcha afọ 1980 ka utu rọba bụ "vibrators" bamiri ahịa.

Image copyright Eve Lloyd Knight Nkenke aha onyonyo Ị kwụ na nwaanyị na-anyụ bụ arụ mgbe mbụ

Mgbe mbụ utu rọba ga-adịnata ka ahụ mmadụ, gbaa akwara dị njọ na-anya, dịka Stuart Nugent bụ onyeisi ndị ụlọọrụ Sweden na-arụ utu rọba sị kwuo.

"For a long time most toys were fleshy, veiny, pink and obscene," explains Stuart Nugent, who is the global brand manager for the Swedish designer sex toy brand LELO.

Ụdị ya mere ka ọtụtụ mmadụ na-agbara ya ọsọ ,mana Rabbit bịara dịtụ mma na anya.

Ịnwete onwe gị

Ụgbụa ahịa utu rọba agbawala nke bụ na a na-atụ anya na ọ ga-akarị njeri pound iri abụọ (£22 billion) na afọ 2020 nke gosiri na ụmụnwaanyị na-achọzi ya achọ.

Ndị na-arụpụta utu rọba ugbua na arụzị ya ka ọ na-egbo mkpa anụahụ dị icheiche.

Image copyright Getty Images Nkenke aha onyonyo Mgbe gboo eji na eji utu rọba akwọ ọrịa

Stuart sị na Sona bụ utu rọba ọgbara ọhụrụ ha nwere ike ịme ka ahụ nwaanyị maa jiji rụ n'ọkpụkpụ ma na-ebe obere akwa.

Venus O Hara bụ ndị dị ilele utu rọba mere akaọrụ sị na ndị ọgbara ọhụrụ ugbua na eji ikuku akpalike nwaanyi na-emtụghị ya ahụ.

Ego ole

Utu rọba bụ ogbenye alụ. Ụfọdụ na-ada £120 (N54,000)ebe nke ukwu ya na-adarucha otu ned pounds (£1 million) ya bụ N450,000,000.

Image copyright Getty Images Nkenke aha onyonyo Utu rọba ugba dị iche karịa ndị mbụ.

"A na m edowe utu rọba m na isiakwa m, dịka Leanne sị kwuo. Onyeere m aka nke ukwuu na mmekọ nwoke na nwaanyị."

Leanne a jiela utu rọba ihe karịrị afọ asaa ugboro ugboro n'izu. Ọ dịzị ka ọbụrụ na ya eji ya na ọ gaghị anyụ. Ọ jidegodi ndị ọzọ, ọ na ahịa ya ahụ.

Ịnwe mmekọ zụrụ oke

Ugbua Leanne enwela enyị nwoke nke ya na ya na ebi nke ọma.

Ọ ka na ejikwa utu rọba ya ọkacha iji kpalite mmụọ ya mgbe ha chọrọ ịnwe mmekọ.

Na mbụ ọche na nwoke ya agaghị anabata ya. mana ọ na enyere nwoke ya aka ịme ka ahụ ya dee nke ọma tụtụ ha ebido ọrụ ma nyekwara ya aka ịnyụ mgbe ya chọrọ.

Image copyright Eve Lloyd Knight Nkenke aha onyonyo Ọnaghị ewute Leanne na ya bụ ihe amarala ya ahụ

N'eziokwu, ọbụghịkwa naanị Leanne ka ihe a maara ahụ.

Ịri mmadụ ahụ

Agbanyeghị na a sị na utu rọba nwere ike ịba mmadụ ahụ, onweghị nchọpụta gosigoro nke a.

Udị ihe dịkwa ebe ụfọdụ ụmụnwoke nọ bụ ndị na-eji aka ha akpalite onwe ha tupu ha anyụọ agbanyeghị na ha na nwaanyị ha dị nachara.

Otu ahụ ka ọ dị nwaanyị na-eji ofu utu rọba mgbe nịịle enweta onwe ya.

Akụkọ ga-amasị gị