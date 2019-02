Nchọpụta eziokwu

Dịka ngụkọ pụtara nsonso na-ekwu na ụgwọ Naijiria ji gbagoro site na tari Naira asaa.55($24.66 billion) in 2012 to N22.43($73.21bn) in 2018, nke pụtara na o ji ihe karịrị pasent 196.9% were

Iji kwụcha ụgwọ,onye Naijiria ọbụla ga-akwụ N118,046.

N'afọ 2017, Naijiria nwetara tari Naira 2.7($8.89),ebe etinyere tarịị naira1.62 n'ịkwụ ụgwọ e ji eji. nke apụtara ihe ruru pasent 59.68

Nke a apụtaghị na ihe Moghalu kwuru bụ eziokwu maka na e nwere ụzọ dị iche iche e si akwụ ụgwọ e ji eji. O nweghị ụzọ a ga-esi ama na e wepụrụ N1.62tn ($5.3b) ego niile

E ji ụgwọ eji agbanyere GDP iji gbakọ mba nwere ike ịkwụ ụgwọ ha ji site na ile ego ole ha ji nakwa ego ha na-akpata

N'afọ 2018, mgbakọ ụgwọ Naijiria ji na ego ha na-enweta,bụ pasent 19.72, ka ji pasent 12.65 karịa ihe ọ bụ n'afọ 2013.a

Ụgwọ eji na ilo bụ ụgwọ e ji mba ndị ọzọ na otu ndị abụghị nke ala a. pasent 29.49 ụgwọ e ji bụ nke e ji ndị mba ọzọ.

N'afọ 2017, ahụike, iwulite ọnọdụ ndị mmadụ, ọrụugbo nakwa njem ọkporoụzọ so n' ebe e tinyere ego agbatara na mbibi na mba ọzọ.

N'afọ 2019, ihe ruru pasent 25.65 bụ ihe am mabụtara aga-etinye n' ịkwụ ụgwọ