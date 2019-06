Miyetti Allah chọrọ ka e nye ha ọrụ nche Ọwụwa-Anyanwụ

Akụkọ ndị dị mkpa:

Image copyright AFP Nkenke aha onyonyo Nsogbu Fulani ọchịehi na ndị ọrụugbo atala isi mmadụ karịrị puku abụọ na otu afọ na ọkara gara aga

Otu jịkọrọ ndị Fulani ọchịehi a kpọrọ Miyetti Allah, akpọọla oku ka ndị gọvanọ Ọwụwa-Anyanwụ nye ha ikike inwe ndị ọrụ nche n'Alaigbo iji kwalite nchekwa obodo.

Ọ bụ Odeakwụkwọ otu ahụ Alhaji Baba Ngelzarma kwuru nke a n'ọgbakọ nchekwa e nwere n' Enugwu ụbọchị Tọọzdee nke otu 'South East Chambers of Commerce, Mines and Agriculture,' (SECCIMA) na otu jịkọrọ ndị gọvanọ Ọwụwa-Anyanwụ jikọrọ aka were hiwe.

Ngelzarma onye kwuru na Ndi Igbo bụ ndị na-anabata ndị mbịarambịara, sị na "otu ndị nche ndị ntorobịa Fulani ga-enyere ndị ọrunchekwa, ndị ọrụnche agbataobi aka iji hụ n'obodo deere jii."

Ngwaọrụ gị akwadoghi ọkpụkpọ mgbasa ozi Media caption Gọvanọ Umahi sị sị kpụta Charles Ogbu, gini ka omere?

Cheta na nsogbu tigbu-zogbuo dapụtara n'etiti ndị Fulani na-achị ehi na ndị ọrụugbo ataala isi ọtụtụ ndị mmadụ ma mbikwa ọtụtụ ihe na steeti dị iche iche n'Ọwụwa-Anyanwụ.

