'Nnamdi Kanu na-arụrụ gọọmenti Naịjirịa ọrụ' - Ralph Uwazuruike

Ralph Uwazuruike bụ onyendu ndị Moverment for the Survival of the Sovereign State of Biafra (MASSOB) a saala Nnamdi Kanu okwu ọ gwara ya.