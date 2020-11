Ralph Uwazuruike : Ihe ọ sara Nnamdi Kanu maka ngaghariwe End SARS

Onye ndụ Movement for the Actualization of the Sovereign State of Biafra(Massob) nakwa Biafra Independence Movement(BIM) bụ Ralph Uwazuruike na-ekwusi ike na o nweghị ihe jịkọrọ ndị otu Massob nakwa Indigenous People of Biafra na ngaghariwe End SARS.