Chinyere Udoma: Ihe ndị ị maghị maka otiegwu ụka

nkeji 34 gara aga

1. Abụ m onye...

2. Etu m si bido gụwa egwu

3. Egwu m bubutara m

Nke ya bụ , " I have a Father that will not fail me" n'afọ 1999. N'afọ 2000, e tipụtara "Agụ na-eche mba ".

Egwu ndị ọzọ ọ gụrụ gụnyere "Ọ nọ n'oche eze ya", "Come na see what the Lord has done for me."