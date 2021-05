Igbo Celebrities: Yul Edochie, Ụmụ Obiligbo... Lee ụmụ Igbo a ma ama na-eso nzọụkwụ nne maọbụ nna ha

otu elekere gara aga

Nke a pụtara na mkpụrụ nne na nna kụrụ ka ụmụ ha ga-ejide aka were na-eto.

Yul Edochie na Pete Edochie

O so zọọ ọkwa Gọvanọ Anambra steeti na ntuliaka gara aga, ma na-ekwukwa na ya ga-eso zọọ ọkwa onyeisiala Naịjirịa na 2023.

Destiny Etiko na Eucharia Etiko

Eucharia so na ndị a ma ama n'ime ihe ejije n'agbata 1990 dịrị gawa, dịka otu onye ma ya nke ọma si kwuo.

O so n'ejije a kpọrọ "Bless my Soul", "Royal Reward", na ejije TV a kpọrọ 'Change and Smile' nke wuru ewu n'oge ahụ.