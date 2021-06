Nnamdi Kanu: Gịnị mere nwa amadị a onye bu igu ewu niile na-eso?

N' ilere anya n'usoro nke Michael H. Hart gbasoro dee akwụkwọ ya ọ kpọrọ "The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History", BBC Igbo lere anya na ndụ Kanu mbụ na ugbua nakwa ihe mere ụfọdụ ji ahụta ya dịka onye nwere ikike enwegbeghị oyiri na Naijiria.