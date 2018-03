Nkenke aha onyonyo Achuzie, otu na ndị ndu agha Biafra nwụrụ ka ọ gbara afọ ịiri itoolu

Otu a kpọrọ Movement For The Actualization Of The Sovereign State of Biafra bụ Massob nọ n'okpuru ọchịchị nwa amadi, Uchenna Madụ, e soro la ndị be Joe Achuzia,ndị Igbo, na ndị otu Biafra niile n'iru uju onye ndu ma dike ndị Igbo bụ Joe Achuzie,nwụrụ ụbọchị Monday gara aga.

Ha kwuru na Achuzie wepụtara onwe ya izọpụta ndị nke ya.

Na akwụkwọ mgbasa ozi nke ọnụ na-ekwuru otu ahụ bụ Edeson Samuel tinyere aka, ha gara n'ihu kọwapụta na ike agwụghị Achuzie maka ọgụ mwereonwe Ndigbo na otu Biafra niile n'aka odibo nke ndị Britain.

Massob kọwara ya dika onye ndu kachasi nụ na ndị agha Biafra.

Ike agwụghị ya ruo mgbe agha ji bie.

N'ọnụ okwu ha,"Ezigbo nna,onye nkwado,na onye ndu ahapụla anyị"

Ndị Igbo nakwa ndị Biafra agaghị echefu ya mak dike ọ bụ."

Massob kwekwara nkwa na ha ga-edowe njirimara ya niile.

"Maka Joe Achuzie, anyị ga-atụkwasịkwu ọrụ na mbọ anyị na-agba iji hụ na Biafra biara na mmezu."