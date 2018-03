A tụọla Charles Okah nga mkpụrụ ọka

Image copyright Getty Images Nkenke aha onyonyo Kemgbe afọ 2010 ka e bidoro ikpe Charles Okah

Ụlọikpe etiti dị n'Abuja tụrụ Charles Okah bụ onye tụrụ ogbunigwe na mbara Eagles Square dị n'Abuja ụbọchị Oktoba 1, afọ 2010 dịka a na-eme ncheta ụbọchị nnwereonwe Naịjirịa.

E kpebiri ikpe Charles na onye otu ya bụ Obi Nwabueze taa.

E kwuru na mmadụ abụọ ahụ a mara ikpe kpara nkata ịtụ ogbunigwe ahụ, ha na nwanne Charles bụ Henry Okah.

Henry Okah bubu onye ndu otu ndị Niger Delta bụ Movement for the Emancipation of Niger Delta na bekee.

A tubuola Henry nga afọ iri abụọ na anọ n'afọ 2013 n'ụlọikpe dị na South Africa.

Onye ọkaikpe bụ Gabriel Kolawole oge ọ kpebiri ikpe ahụ taa kwuru na onye kpụpụtara Charles na onye otu ya n'ụlọikpe kpegburu ha nke ukwu.

A turu ha mkpọrọ ndụ dịka iwu ndị EFCC bụ ndị kpụpụrụ ya ụlọikpe nyere ikike.

Oge mbụ a kpụpụtara Charles na Nwabueze nakwa Edmund Ebiware na Tiemkemfa Francis-Osvwo n'ụlọikpe bụ ụbọchị 7 ọnwa Disemba afọ 2010 maka ogbunigwe a tụrụ n'Abuja ụbọchị ncheta nnwereonwe naka nke a tụrụ na Warri.

Francis-Osvwo nwụrụ n'ebe e ji ya ebe ekpebiri ikpe Ebiware ụbọchị Jaenuwarị 25 afọ 2013 maka otu arụ ahụ.

Ihe ruru mmadụ iri na abụọ nwụrụ site n'ogbunigwe ahụ ebe ọtụtụ ndị ọzọ meruru ahụ gunyere ụgbọala ndị gbara ọkụ ụbọchị ahụ ihe ahụ mere na mbara Eagles Square dị n'Abuja ebe mmemme ncheta nnwereonwe Naịjirịa nọ na-akpọtụ.

Oge ahụ, onye na-achị bụ Goodluck Jonathan.

