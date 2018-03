Taa ka otu chọrọ ka ndị ntọrọbịa na nwaghọghọ chịa ala Naịjirịa mere ngagharị iwe n'Abuja.

Akpọrọ onweha Not Too Young to Run n'asụsụ bekee.

Image copyright @YIAGA ‏ Nkenke aha onyonyo Otu nke a n'achọ ka onyeisiala binye aka n'akwụkwọ iwu ga-egbubilata afọ onye ga-agba ọsọ ọchịchị ala ga-adị tupu ọ baa ọchịchị

Image copyright @YIAGA Nkenke aha onyonyo Ha kwukwara na obi tọrọ ha ụtọ na ndị omeiwu steeti di iche iche ebinyeela aka n'iwu a

Image copyright @YIAGA Nkenke aha onyonyo Akwụkwọ iwu a dị n'aka ndị omeiwu ala n'Abuja

Image copyright @YIAGA Nkenke aha onyonyo Otu nke a n'arịọ ndị omeiwuala ka ha zipu yabụ akwụkwọ nye onyeisiala Naịjirịa ka o binye aka na ya

Image copyright @YIAGA Nkenke aha onyonyo N'echiche otu nke a, iwu ga-eme ka ndị okorobia na ndị nwaghọghọ so n'ọsọ ị chị ala Naịjirịa ga-eme na 2019

Image copyright @YIAGA Nkenke aha onyonyo Otu kwuru na steetị ịrị atọ n'ise ebinyeela aka n'iwu a

Image copyright @YIAGA Nkenke aha onyonyo Ha kwuru na nghagharị iwe ha taa bụ ịchetara onyeisiala Mohammadu Buhari na ndị ntorọbịa n'ele ya anya ka na-echekwa ka o mezu nkwa o kwere

Ugbu a onweghị ihe onyeisiala Mohammadu Buhari kwuru maka ngaghari iwe a ha mere taa.

