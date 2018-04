Akụkọ ndị kachasị mkpa mere taa n'ichafu:

Man City tukwu n'ụlọ merie Premia Lig

Image copyright Getty Images Nkenke aha onyonyo Man City na Arsenal hazi na iko Premia Lig

New Castle meriri Arsenal na asọmpị ya taa

Image copyright New Castle/Facebook Nkenke aha onyonyo New Castle emiela asompi atọ ha gbara na-otu ahịrị

N'egwuregwu, Newcastle ji ọkpụ goolu abuo asatara otu (2-1) wee merie Arsenal n'asompi a gbara taa.

Arsenal bu uzo nye goolu tupu Newcastle sara ya, were nyekwa nke ya jiri nweta mmeri na ya bu asompi.

Ndị agha oshimiri mba Ghana jidere ụgbọmmiri mmanụ agbidi ndị Naịjirịa

Image copyright Getty Images Nkenke aha onyonyo Ọchịagha ụgbọmmiri mba Gana bụ Commodore Issah Yakubu sị na ụgbọmmịri Naịjirịa ejighi akwụkwọ ikike

Ndị agha ọshimiri mba Ghana akparala ụgbọmmiri ahịaiwu mmanụ agbidi ndị Naịjiria.

Ụgbọmiri ahụ bu mmadụ iri na otu (11) ma burukwa mmanụ ruru metrik tọn narị atọ na iri abuo (320).

Ndị Edo Steeti anwụchiela ndị ọchị ehi

Image copyright Getty Images Nkenke aha onyonyo Obaseki wuchiri ndị ọchụehi na Odighi na Odiguetue dị na Edo steeti

Aka na-achị steeti Edo bụ Godwin Obaseki anwuchiela ndị ọchụehị n'obodo abuo na steeti ahụ.

Obaseki hibere komiti gbata gbata ga-enyopu ebe ndị ochụ ehi n'ime ọhia ma kpụgara ha ndị uweojii.

Na mba ofesi

Image copyright Getty Images Nkenke aha onyonyo Nikki Helay na anọchite anya US na UN

Onye nnọchite anya US n'ọgbakọ otu mba uwa bụ UN bụ Nikki Haley, ekwụola na mba ahụ agaghị esị na Syria pụta ma ebụm n'obi ha emezughi.

Ị me ka Syria kwụsi iji ngwọagha kemikaal gbụọ ndị be ha so na ihe Nikki Haley kwuru bụ ebumnobi ndị US.

Ihe nkịrị nke taa

Ihe onyonyo a gosiri ụmụ Igbo na-agba mbọ na Ladipo, Legos.