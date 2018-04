Image copyright Presidency Nigeria/ Twitter Nkenke aha onyonyo Akara ụlọọrụ onyeisiala wepụtara foto dị icheiche maka ya bụ ọgbakọ

Onyeisiala Naịjirịa bụ Muhamadu Buhari bụ onye gara Uk kamgbe ụbọchị ole na ole gara aga bụ maka ọgbakọ ndị mba Commonwealth mere o ji gaa.

Mana taa, Buhari na onyeisiala mba UK bụ Theresa May nwere ọgbakọ n'ụlọọrụ May dị na No 10 Downing Street.

Onye nkwuchiteọnụ onyeisiala Buhari bụ Femi Adesina edepụtala akwụkwọ ihe pụtara n'ọgbakọ ndị isi abụọ ahụ mere.

N'akwụkwọ ahụ Femi Adesina zipụtara, o kwuru na atụmatụ atọ nke onyeisiala Buhari ji achị so n'okwu pụtara ihe nke ukwuu na ya bụ ọgbakọ.

N'okwu ya, Buhari kwuru; "Anyị ji atụmatụ atọ we chụ nta vootu nke bụ, ichekwa ala Naịjirịa, imezi akụ na ụba obodo ma chụkwa mpụ ọsọ.

Anyị nwere ntuliaka n'afọ na-abị, ọtụtụ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị ebidola itinye uche na ihe gbasara ntuliaka ahụ mana ihe na-echu m ụra ugbua bụ nchekwa na akụ na ụba" dịka o kwuru.

Buahri kelere mba UK na ọtụtụ ụlọọrụ si mba UK nke nọ na Naịjirịa agbanyeghi etu ihe si aga mana ọ rịọkwara ka ọtụtụ ụlọọrụ ndị ọzọ bịakwa guzobe na Naịjirịa.

Ha kpatụrụ aka n'ọtụtụ ebe ndị ọzọ dị icheiche dịka agụmakwụkwọ, ọrụugbo, nchekwa ihu igwe na gburu gburu nakwa ihe ọzọ.

Na nzaghachi, Theresa May kwuru na Naịjirịa na mba Briten ga n-aga n'ihu na-arụkọ ọrụ ọnụ n'ihe gbasara ịzụ na ikuzi ndị agha Naịjirịa nakwa inye ha ngwọ agha ha kwesiri iji rụọ ọrụ.

O kwuru okwu karịa gbasara ụmụaka Chibok ebe o kwere nkwa na Briten ga-aga n'ihu na inyere Naịjịrịa aka.

May toro Buhari n'ọchịchị ya n'akụkụ akụ na ụba ma gwa ya ka ọ gaa n'ihu tinye uchu n'ezi ọchịchị agbanyeghi na ntuliaka na-abịa.

May kwukwara na oge eruola mgbe ndị mba COmmonwealth ga-ebido inwe mmekọrịta n'akụkụ azụmahịa.

