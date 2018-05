Ọkụọgbụgba erefuola ego ruru nde naira 506 n'Anambra

Image copyright Getty Images Nkenke aha onyonyo Ọkụ ọgbụgba na-emebi ọtụtụ akụ na ụba maọbụrụ na ndị ọrụ mmenyụ ọkụ azaghị oku ọsịsọ

Akụ na ụba ruru nde naira 506 abụrụla ihe etufuru etufu n'ọkụ ọgbụgba 68 merela na Anambra site na ọnwa Disemba 2017 ruo n'ọnwa Aprelu 2018,

Onyeisi ụlọọrụ na-ahụ maka mpinyụ ọkụ n'Anambra steeti bụ Martin Agbili kwuru nke a n'emume ncheta ndị ọrụ mmenyụ ọkụ na mbauwa niile n'Awka

Isiokwu emume a bụ:"Technology in Emergency Response and Support for Firefighters''.

Nke a pụtara n'asụsụ Igbo, iji Teknụzụ kwado ndị ọrụ mpinyụ ọkụ.

Ndị ọrụ mmenyụ ọkụ chọrọ ka enye ha ọtụtụ ngwọ ọrụ

Agbili kwukwara na ya na ndị otu ya zọpụtara akụ na ụba ruru ijeri naira 11.2 n'oge ahụ maka sọkwụ sọkwụ ha jiri bia zaa oku mpinyụ ọkụ.

O kwuru na emume na-enye oher iji wee kọwapụta mmeri nakwa nsogbu ndị ọrụ mpinyụ ọku na-enwe n'ọru.

Agbili jikwa ohere cheta ndị otu ya nwụrụ ebe ha na a pinyụ ọkụ ,na-arịọkwa ka enye ndị be ha ezigbo ego nkasiobi makana ego ha na-enye ndị na-arụ udiri ọrụ na-etinye ndụ ha nsogbu.

Ndị ọrụ mmenyụ ọkụ na-etinye ndụ ha na nsogbu ma ha na-arụ ọrụ

Ọ rịọkwara ka-enye kwuo ha ngwọ ọrụ ha ga-eji na-arụ ọrụ karia nke ha rugoro arụ.

Agbili kenekwara Gọvanọ Willie Obiano maka nkwado ọ na-enye ya na ndị otu ya.

