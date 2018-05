Image copyright Getty Images Nkenke aha onyonyo Ipob na Massob bụ otu abụọ chọrọ nwereonwe Biafra

Ụlọikpe dị n'Enugwu tụrụ mmadụ iri atọ na abụọ so na ndị na-achọ ka ekewapụta mba akpọrọ Biafra site na Naịjirịa na mkpọrọ ụnyaahụ.

Ndị a atụrụ na mkpọrọ so n'otu akpọrọ Biafra Independence Movement (BIM) n'asụsụ Bekee bụ nke Ralph Uwazuruike nọ na isi oche ha.

Ndị BIM kwubụrụ ba ha ga-eji ụbọchị May 22 were mee ncheta Biafra, mana ndị Ipob na Massob, bụkwa otu na-achọ mba Biafra, tinyere nke ha na May 30, bụ ụbọchị Emeka Ojukwu kwuru na enwela mba ọzọ akpọrọ Biafra n'afọ 1966.

BIM si na Massob kewapụta.

Ndị uweojii nwụchịkọrọ mmadụ iri atọ na abụọ a ka ha na-akwadọ ime emmume ncheta Biafra a n'ebe akpọrọ Afịa Nine n'Enugwu.

Ha chọbụrụ ime ngagharị a n'ime Enugwu tupu ndị uweojii bịa nwude ha.

Ndị a anwụchịkọrọ bụ ụmụnwoke iri atọ na ụmụnwaanyi abụọ. Uweojii na ekwu na ha merụrụ iwu obodo, nke mere Ọkaikpe S.Okoro nke Ụlọikpe Enugwu Nọt jiri sị ka-etinye ha na mkpọrọ.

Ebere Amaraizu, bụ ọnụ na ekwụchịtere uweojii n'Enugwu kwuru na ikpe ha dịzị n'aka onye na-ahu maka ikpe ọha n'Enugwu.

