Lee otu ndị na-achọ Biafra

Image copyright Getty Images

Ndị na-achọ ka ekewapụta mba a ga-akpọ Biafra site na Naịjirịa karịrị akarị.

Site na ndị dịka Indigenous People of Biafra (Ipob) na Movement for the Actualisation of the Sovereign State of Biafra (Massob) a ma ama nke ọma ruo na ndị dị ka Biafra Liberation Congress na anaghị ewuewu, otu kwuru na ha na-achọ Biafra dị ukwuu.

Ndị ọzọ gụnyere Biafran Revolutionary Organization, BRO, Eastern People Congress, EPC, Joint Revolutionary Council of Biafra, JRCB, Biafra Liberation Crusaders, BLC, and Salvation People of Biafra.

Ka a lụchara agha Naịjirịa na Biafra, ọtụtụ mmadụ enweghị aṅụrị maka etu Naịjirịa mere ndị e meriri n'agha, ọkachasi dịka ha nweburu okwukwe na Biafra ga-enwere onwe ha.

Afọ 51 gara ka ihe a mechara, mana ndị mmadụ ka tinyekwara uche n'atụmatụ a n'ihi ihe ha na-ahụta dịka 'mmegbu' n'aka gọọmenti etiti.

Lee otu ndị bu Biafra n'isi

1. MASSOB - Movement for the Actualisation of the Sovereign State of Biafra

Onye a ga-asi na ọ bụ ya bụ onye malitere nkata otu e ji achọ Biafra dara ụda ọfụma bụ Ralph Uwazulike bụ onye bidoro otu Massob.

Image copyright AFP Nkenke aha onyonyo Ralph Uwazuruike bidoro Massob

Massob malitere mbọ ịchọ Bịafra mgbe Olusegun Obasanjo na-achị Naịjirịa dịka onyeisiala akwa agbada, nke Uwazuruike ji maka ya gaa mkpọrọ.

Mana otu ahụ kewara nke mere Uwazuruike jiri bido otu ọzọ a kpọrọ Biafra Independence Movement nke ọ bụ onye isi ha ugbua, ebe Uchenna Madu bụzị onye ndu MASSOB.

2. IPOB - Indigenous People of Biafra

Ipob bụ otu ọzọ na-agba mbọ maka nnwereonwe Bịafra nke onye bụbu onye nlekọta Radio Biafra bụ Maazi Nnamdi Kanu bụ onye ndu ha.

Ipob ṅụrụ iyi na ha agaghị ezu ike garue na gọọmenti etiti ekpebie okwu nnwereonwe Biafra site na ihiwe refarandum.

Nkenke aha onyonyo Kemgbe Septemba 14, afọ 2017 ndị agha Naijiria ndị na-agba 'Egwu Eke" wakporo ụlọ ya n'Ụmụahịa, anya ahụbeghị Kanu,onye ndu otu Ipob

3. Biafra Zionist Movement

Otu 'Biafra Zionist Movement'(BZM) bụ otu ọzọ na-agba mbọ maka iweghachi Biafra dịka ọ dị tupu Naijiria enwee nnwereonwe.

Onyeisi otu a bụ Benjamin Onwuka, onye gọọmenti nwuchirila ugboro ugboro maka okwu gbasara Biafra.

Dịka otu onye kwuru na Twitter n'afọ gara aga, ọtụtụ chere na-ọka nọ na mkpọrọ ugbua ebe akụkọ na-ekwu na ọ nọghị ya.

Ndị ọzọ:

Ọ bụghị sọsọ Uwazuruike, Nnamdị Kanu na Ben Onwuka bụ ndị nwere otu na-ekwu maka nnwereonwe Biafra, e nwekwara ndị ọzọ.

Ha bụ Felix Obioha nke Eastern Peoples Congress; Austin-Mary Ndukwu, Biafra Libera­tion Council; Osita Chuk­wuagbanarinam, Salvation People- Biafra; Jackson Nebechukwu, Ekwenche Organisation.

Ndị ozọ gụnyere; Adiele Chikadibia, Biafra Nations Youth League; Stanley C. Ajah, Biafra Revolution Organ­isation; Oliver Chi­dozie, Biafra Liberation Crusade; Ayers Shi­mobi, Biafra Movement for Sovereignty; Godwin Offor, Biafra Regional Emancipation Movement; Joseph Ohanenye, Bilie Organisation, Chukwuma Egemba nke Biafra in the Diaspora nakwa Ebuta Ogar, Biafra Nations Youth League (BNYL)Takon