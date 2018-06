Okorocha chegharịa tupu ọkara gị njọ - APC

Image copyright Rochas Okorocha Nkenke aha onyonyo Okorocha na APC ka na-amaaka

Onye ode akwụkwọ otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC bụ Bolaji Abdullahi, ekwuola na ebubo dị iche iche gọvanọ Imo steeti bụ Rochas Okorocha boro ndị isi otu ahụ gbasara ntuliaka ndị APC mere n'Imo steeti bụ asị asị.

N'ime akwụkwọ ozi Abdullahi dere ma zipuru ndị ntaakụkọ, o kwuru na otu APC na-adọ Okorocha aka na ntị, si ya kwụsị mkparị a ọ na-akparị onyeisi otu a bụ John Odigie-Oyegun.

O kwukwara na ihe Ireagwu Obioma bụ onye ama ama dịka enyi Okorocha dere n'ime akwụkwọ ntaakụkọ Daily Times n'ụbọchị 11 n'ime ọnwa Juun akpọrọ Let The Truth Speak For Itself na Bekee bụ asị.

Abdullahi kwuru na ọbụghị eziokwu na ụlọikpe nyere APC akwụkwọ ịkwụsị ntụlịaka a mere n'Imo dịka Obioma sịrị de n'ime akụkọ ahụ.

O kwuru na ntụlịaka a mere n'ụbọchị 5 na 14 n'ọnwa Mee mana APC nwetere akwụkwọ ụlọikpe n'ụbọchị 18 n'ọnwa Mee.

Abdullahi kwukwara na Muiz Banire bụ onye ndụmọọdụ otu APC agọọla na ọbụghị eziokwu na ha binyere aka n'akwụkwọ ọbụla gosiri na APC gara n'ihu mere ntụlịaka ahụ na-agbayeghi n'ụlọ ikpe machiri ha.

Abdullahi kwuru na APC ga-achopụta ndị nupuru isi n'iwu otu a ma kpe ha n'ụlọ ikpe.

Abdullahi kwusiri ike na ndụmọdụ ya ka Okorocha chọpụta ụzọ ya na APC ga-alaghachị azụ udo.

O kwuru na APC anaghị ekwe ka onye ọbụla nye ha mkparị ọzọ.

Akukọ ga-amasị gị: