Nigeria Air: Ihe ụmụ Naijiria na-ekwu maka ya

Ọtụtụ ndị Naijiria na-adọrịta ụka banyere atụmatụ gọọmenti ikulite ụlọọrụ ụgbọeli Naijiria nwụrụ afọ 15 gara aga n'ọnwụ.

Ebe ụfọdụ na-eto atụmatụ ahụ, ọtụtụ na-e kwu na o nweghị mkpụrụ ụkwa gọọmentị ga-apịpụta n'ime ya.

N'abali abụọ gara aga( abalị 18 nke ọnwa Julai,) gọọmenti etiti gbara ya n'anwụ na Naijiria ebidoghachila ụlọọrụ ụlọelu nke ala anyị nke a kpọrọ, 'Nigeria Air'.

Otu onye so na ọnụ na-ekwuru gọọmentị etiti bụ Tolu Ogunlesi kwupụtara nke a n'igwe okwu Twitter ya.

Ogunlesi kwuru na ọ ga-ebido ọrụ n'uju maka njem ụlọ na mba ofesi n'ọnwa Disemba.

Gọọmentị kwuru na ọ bụ iji gosi na naijiria ga-emenwu nnukwu ihe dị otu a.

Mana ụfọdụ ndị mmadụ na-akọta ụkwụ ije ọhụrụ a gọọmentị etiti na-azọpụ.

Ha gbadoro ụkwụ na-ajụ sị na nwa mbụ bụ Nigerian Airways ejeghị ije, ọbụzị nke abụọ bụ Nigeria Air ga-agba ọsọ?

@kesandu kwuru na akụkọ a bụkwa otu akụkọ mere na mbụ.

Dịka o siri bo n'ebubo, Virgin Nigeria bidoro n'afo 2005 ruo 2009 ka ọchịchị onyeisiala oge ahụ bụ Olusegun Obasanjo.

Virgin Atlantic jikọtara aka were hiwe ya; Virgin were oke 45%, Nicon nke Jimoh Ibrahim nwe were oke 50%, ebe gọọmenti were 5% mana emecha ọ kpụọ afọ n'ala dịka ọchịchị gọọmenti ekweghị mezu nkwekọrịta ha binyere aka..

@DondenBeke chere ihe yiri nke @Kesandu:

Ụfọdụ dịka@AdewaleOlukun na @Osike na-ajụ ajụjụ banyere imefu ego dị na ya.

@Osike jụrụ ajụjụ sị, ọ bụrụ n'ezie na ọ bụ naanị oke 5% ka gọọmentị etiti nwe n'ụgbọelu a, gịnị mere na ọ bụ ha bụ mgbasaozi maka ya n'isi?

Taiwo Tobo kwuru na ebe emere akara njirimara ụgbọelu nke a kpọrọ logo na bekee na mba Bahrain, buta ya na London.

"Efuntoye Olayemi dụrụ ọdụ sị, "Ka anyị kwụsị iberibe igbado anya n'aha ụgbọelu a, tinye anya n'ọrụ ọ ga-arụ. Anyị aga agbado ụkwụ n'aha dịka ụgbọelu Turkish Air, Korean Air, Qatar Air, na ndị ọzọ."

Mana ọtụtụ dịka Oluyemi Fasipe na-ekwu na ọ bụ ihe dị ezi mma ka gọọmenti mere.

