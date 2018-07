PDP: APC chọrọ ịchụda Fayose

Image copyright @GovAyofayose Nkenke aha onyonyo E meriri onye osote Gọvanọ Fayose bụ Kolapo Olusola-Eleka na ntuliaka gọvanọ e mere n'Ekiti na nso nso a.

PDP na-eti mkpụ na-ekwu na otu APC na- akpa nkata ịchụda Ayo Fayose n'ọkwa ọchịchị dịka gọvanọ Ekiti steeti.

Onye ode akwụkwọ mgbasaozi PDP bụ Kola Ologbondiyan, onye depụtara ebubo a n'akwụkwọ ozi o zitere ndị ntaakụkọ kwuru na APC na ndị uweojii gbakọrọ aka akpa ya bụ nkata.

Ha na ebo ebubo na a chịrị ndị uweojii wujuo ụlọomeiwu na-enweghị arịrịo dị otu a site n'aka onyeisi ndị omeiwu, onye ojeozi nakwa onyeisi nchikọta nchekwa na ụlọọrụ ahụ bụ iji chụda Fayose n'ike.

PDP na-ebo APC na nkata ịchụda Fayose a bụ iji nye APC ohere ịbanye ụlọ obibi Gọvanọ zupu ihe akaebe etu ha siri ghọọ aghụghọ na ntuliaka gọvanọ e mere na jụlai 14 dịka ikpe ntuliaka ahụ na-abịa nso.

PDP na-ekwu na otu ha dị njikere imegide atụmatụ ọbụla ịchụda Fayose n'ụzọ iwu n'akwadoghị oge a bụ oge ndị omeiwu steeti ahụ ka nọ ezumike.

"O doro PDP anya, atụmatụ APC na-atụ iji ike banye ụlọ gọọmentị Ekiti ịga wepụ akwụkwọ nakwa ihe akaebe na-egosi aghụghọ na ntuliaka gọvanọ e mere na Julai 14, dịka ikpe ntuliaka ahụ na-abịa nso."

Ozi ahụ gara n'ihu kwuo, "Nke a bụ ihe mere eji were ọsọ wee zitee ndị uweojii n'ogbe ndị ụlọomeiwu n'abalị ụnyaahụ na enweghị oge onyeisi ụlọomeiwu(Speaker), onyeisi ojeozi (sergeant-at-arms) maọbụ onyeisi nchekwa (chief security officer of the complex.)rịọrọ ka ha bịa"

