Gọọmentị ekpochapụọla ọgwụ ụkwara Codiene kariri nde abụọ

Nkenke aha onyonyo Ọ bụ ụmụ ntorobia kachasị aṅụ ọgwụ a

Gọọmentị etiti ekwuola na ha ekpochapụụla ọgwụ ụkwara codiene karịrị nde abụọ n'ime ahịa na Naịjirịa.

Minista na-ahụ maka ahụike bụ Okammụta Isaac Adewole gwara ndị ntaakụkọ na ha mere nke a maka ọzị kọmitee ulọọrụ ya malitere ịlabaanya na nsogbu Codiene deputara.

O kwukwara na emume a bụ maka ị gosi na gọọmentị kwusiri ike na ebumnuche ha imachi ọgụ codiene na Naịjirịa.

Adewole kwuru na ụlọọrụ ya na ngalaba na-ahụ maka nri na ọgwụ ha kpọrọ National Agency for Food and Drug Administration and Control na Bekee bụ ndị rụkata ọrụ na-emume a.

Cheta n'ịme Mee nke afọ a, BBC nwepụtara ihe onyonyo gosi ndị ọrụ ọrire ọgwụ dị iche iche na-eji azụ aka ere ọgwụ ụkwara Codiene.

Ọ bụ oge ihe onyonyo pụtara ka gọọmentị kwuru na ha ga-amachị ọrịre na ọṅunụ ọgwụ ụkwara a.

Gọọmentị na-ekwu na ha ka na-elebaanya n'ọgụ ụkwara ndị ọzọ bụ ọtọ m ogbu m.

