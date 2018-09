Image copyright Instagram/emmykasbit Nkenke aha onyonyo Emmanuel Okoro bụ onye kwara uweelu Theresa May yi oge ọ bịara Naijiria

Onye kpọrọ Emmanuel oku ahụ sị ụlọọrụ British Council agwaghị ya onye bụ nwa bekee ahụ nwere agba.

Emma Okoro arọghị nrọ na ọ ga abụ Praim Minista Briten bụ Theresa May.

Na mkparịtaụka ya na onye ntaakụkọ BBC bụ Helen Oyibo nwere, Okoro sịrị, "Ọ bụ onyeisi si 'British Council' bụ Ojoma Ochai na Omoyemi Akerele, onye nwe 'Style House Files' na Lagos Fashion Week' kpọrọ m. Ha na eeche maka ya bụ ọrụ n'ihi ọ bụfghị naanị ka a kpọrọ oku ahụ. Ọ bụghị naanị m ka a kpọrọ oku ọrụ ahụ?"

" Ha kwuru na ha chọrọ onye na-akwa akwa ga egosipụta ekike ndị Afrịka n'ụzọ pụrụ iche. , onye ga akwara onwa bekee nwewre agba si mba UK.

"Ha akpọ’ghị aha onye ahụ n'ihi okwu gbasara nchekwa."

Kpakpando m achakela

Okoro kwuru na ya sonyere ndị ọzọ na-akwa akwa ha kpọrọ oku tinye akwụkwọ.

Ha gwara ya na ọ bụghị iwu na ha ga-akpọ ya oku bịa were ọrụ ahụ, na ọ bụ onye ga-eyi ya ga-ekwu ihe ọ chọrọ.

Mana ka abalị anọ gachara, ha kpọrọ ya oku ọzọ.

"Ihe niile meere na egbughị oge,. Oruru ihe dịka abalị anọ tupu mata na ọ bụ m nwetara ọrụ ahụ, nke a bụ abalị abụọ tupu Praim Mịnịsta Briten awuchie."

Image copyright Instagram/@emmykasbit Nkenke aha onyonyo Ọ bụ akwa Akwete ka Okoro ji kwaa akwaelu

Okoro kwuru na agbanyeghị na ya amaghị onye bụ onye ahụ nwere agba, na ya nwara oko ya.

" Ọ bụ ụbọchị Monde ka Ojoma zitere m akwụkwọ mgbasaozi kwuru na Theresa May abịala Naijiria, 'ọ bụrụ na ị matabeghị, ọbụ ya bụ onye ahụ nwere agba a na-ekwu maka ya.'"ey come Nigeria, she come say in case you never make di connection, na she be di client."

"Kemgbe ahụ, ekwentị na-akụzị akwụsị akwụsị. Ndị mmadụ so m na Instagram ọhụrụ a agbagola rue 2,000. "

Image copyright Instagram/emmykasbit Nkenke aha onyonyo Okoro sị na ihe mere gọsịr ya na -ya erutewela ọnọdụ imezu ebumnobi ya

'Theresa May bụ mmadụ ọha'

Nke kachasị nke bụ na Praịm Mịnịsta Btriten rutere sị ka a kpọrọ ya onye kwara akwa ahụ.

Nke a bụ agbọmaka n'ihi na o soghị na nkwekọrịta Okoro na ndị kpọrọ ya ọrụ.

Image copyright Instagram/emmykasbit Nkenke aha onyonyo Chimamanda Adichie na-eyikwa akwa Okoro kwara

"Ha kwuru na Praịm Mịnịsta ga-efebata Legos , na ọ chọrọ ka mụ na ya nwee obere mkparịtaụka. Nke a tụrụ m n'anya. ị hụla m ka m sonyere ndị dịka Dangote, Elumelu. Ukwu nọ na-ama m jiji."

Okoro kọwara na May bụ onye hụrụ ndị mmadụ n'anya, na-egosikwa mmasị ya n'ihe gbasara inyere ụmụnwaanyị aka nke ọ na-eme.

Akụkọ ndị ga-amasị gị: