Nkenke aha onyonyo Ndị njem tọrọ na ọdọụgbọelu Muritala Muhammed nke abụọ (MM2) dịka ndị otu ọrụ ụgbọelu kpọchiri ebe niile

Ụkwụ tọrọ ọtụtụ ndị na-aga njem ugboelu n'ụzọ dịka ndị otu ndịọrụ ụgbọelu dị iche mezuru mmaja ha ikpochi ọdọụgbọelu Muritala Muhammed n'ụbọchị Wenezde n'ihi mmadụ ruru 20 ndị otu ha, ụlọọrụ Bi-Courtney Aviation Services Limited (BASL), ndị na-achịkọta ọdọụgbọelu ahụ chụrụ n'ọrụ.

Otụ onye na-arụ n'ọdọụgbọelu gwara BBC Igbo na "otu jịkọrọ ndị ọrụ na-eme nghariiweagba abụbọ ọrụ."

Ndị otu ndị ọrụ a gụnyere otu National Union of Air Transport Employees (NUATE) ; Air Transport Services Senior Staff Association of Nigeria (ATSSSAN), nakwa 'National Association of Aircraft Pilots and Engineers (NAAPE).'

Ha egeghị n'iwu ụlọikpe nyere nụbọchị Tuuzde ka ha ghara igbosa ka o si aga n'ọdọụgbọelu ahụ dịka ụlọọrụ Bi-Courtney gbara ha akwụkwọ n'ụlọikpe.

