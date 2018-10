Nkenke aha onyonyo Onye ọrụaka n'Aba

Ozi na-eru BBC ntị ekwuola na Gọvanọ Abia steeti bụ Victor Okezie Ikpeazu etinyela aka n'akwụkwụ nke ga-enye ndị chọrọ ịmepe ụlọọrụ maọbụ ụlọahịa ikike ịme otu a na-efu.

Ndị ga-erite uru na ihe nrite a bụ ndị ịchọrọ imepe ahịa maọbụ ụlọọrụ ọhụrụ nke enweghị ego ha ga- e ji gbata akwụkwọ ikeki a na ụlọọrụ Corporate affaires Commission (CAC).

Ị debe aha n'akwụkwọ maka ihe nrite a malitere ụnyaahụ bụ 29-10-18.

Ndi otu a ga e ji ọsọ na ie gawa na Ministri na ahụ maka obere ụlọọrụ na sote ya akpọrọ Ministri of Ministry of Small and Medium Enterprises Development, Investment House Umuahia.

Ebe ọzọ ha nwere ike ị ga bụ Aba Chamber of Commerce, Off Aba Owerri Road, Near UBA, Aba maọbụ LEPMASS OFFICE No. 206 Faulks Road by Samek Junction, Aba.

Na nkata anyị na John Okeiyi bụ Kọmishiona mgbasa ozi dị n'aka n"Abịa steeti sị enwe m aka a bụ maka "ịkwado ndị ọrụaka kacha pee nta nakwa ndị na-etolite etolite akpọrọ MSME na aha ịchafụ na Bekee".

Okeiyi kwuru na ihe a jị dị oke mkpa bụ maka na-achọpụtara na enweghị akwụkwọ ikike a "na adọhachị ndị ọrụaka aka azụ maka ịnata enyemaka n'aka maọbụ ego mgbazite n'aka ndị gọmentị maọbụ ụlọakụ".

Ọ sịkwa na ndị ọrụaka ruru nari ise bụ ụzọ pụta ga-erite ihe nrita.

Mana enwekwara ike ịmekwa ka ndị karịri ọnụ ọgụ a ritekwa uru a ma ha gosi mmasi.

Nke a bụkwa maka ikwado ndị ọrụaka n'Abia steeti.

