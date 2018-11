Image copyright Getty Images Nkenke aha onyonyo Ụmụ azụ ndị a na-ebu nsi ọnụ

Ụlọọrụ na-ahụ maka ị gbochi mmepụta ajọ nri na ọgwụ na Naịjirịa bụ National Agency for Food and Drug Administration and Control (NAFDAC) adọọla aka na ntị gbasara azụ akpọrọ Puffer nke

ha sị na-egbu egbu.

Ha depụtara ịdọ aka na nti a n'akara websaịt ha.

Azụ ndị so na Puffer fish bụ wellfish, fugu, globefish, blowfish, ballonfish, bubblefish maọbụ sea squad.

Nkenke aha onyonyo Azụ Ballon so na ndị na-egbu egbu

Ha niile bụ nrị anaghị esi n'ọkụ n'obodo Asia gụnyere Japan, China and Korea.

NAFDAC kwuru na o nwere nsi ọnụ dị azụ ndị a nke nwereike ime ka mmadụ rịa ọrịa ma si ebe ahụ nwụọ.

Ha kwuru na ọ bụ n'akụkụ ahụ dị iche iche azụ ahụ ka ya bụ nsi ọnụ na-adị.

Gịnị mere ndị Asia ji erinwu ya?

NAFDAC kwuru na ọ bụ sọnsọ ndị osi nrị bụ ndị Asia nwetere ọzụzụ n'ịwepụ ya bụ nsị ọnụ na-ejinwu ya esi nri.

O nweghị ihe ọ bụla ị ga-emenwu iji wepụ ya bụ nsi ọnụ, ọsọ go dị gị tinye ya na njụoyi maọbụ sie ya esi, ya bụ nsi ọnụ ga-anọkwa ya.

Ị tinye ya na njuoyi, nsi ọnụ a ga agagharịwa n'ahụ azụ ahụ.

NAFDAC na-arịọ ka ndị na-ere nri nakwa ndị na-ere azụ ghara ị nye ya ndị mmadụ ka ha rie maọbụ zụta.

