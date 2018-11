Image copyright Peter Okoye/Getty Images

Ụmụ Naijiria na-eti egwu gụnyere David Adeleke a mara dịka 'Davido' wara dịka ọnwa na nturugo Afrima nke mere na Ghana.

Davido nwetara nzere okaibe otiegwu nke afọ a nke a kpọrọ 'Artist of the Year' na mmemme nturuugo ahụ.

Peter Okoye, otu n'ime ejima PSquare nwetara nzere 'Best 'Choregrapher of the year'

Ebe Folarin Falana a ma dịka 'Falz' nwetara nturuugo 'Best rapper.'

Innocent Idibia a mara dịka 'Tuface' nwetara nturuugo 'Best African pop.'

Ndị otiegwu si mba dị iche iche na Afrịka gbakọọ na Ghana n'ụbọchị Satode maka mmemme Afrima bụ nturuugo na- akwanyere ndị otiegwu si Afrika ezi ugwu maka aka ọrụ ha.

