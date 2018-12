The Experience 13: Ndị egwu Igbo anọ so eme ka o nwuru ọkụ

N'ime ihe karịrị ndị otiegwu 10 ga-eti egwu n'emume "The Experience 13" nke afọ 2018, Ndigbo anọ so na ndị a ga-anụ olu ha ebe ahụ.

Dịka ọ na-akpọtụ, ụfọdụ n'ime ha bụ ndị bịarala emume a ugboro ugboro, ebe ndị ọzọ bụ ndị ọ bụ mbụ ụkwụ ha na-atụ ebe a na-eme emume a na-ekwu bụ "emume egwu ụka Kraịst kachasị akpọtụ na mbaụwa".

Ndị Igbo nọ ebe ahụ:

Chioma Jesus

A ma ya dịka "Chioma Jesus", mana ezigbo aha ya bụ Amaka Okwuoha.

Ọ malitere ịgụ egwu n'ụlọụka oge ọ ka bụ nwatakịrị dị afọ itoolu. O nwetala ọtụtụ ihe nrite site n'ịgụ egwu ụka.

A bịa n'ịgụ egwu, o sorola ndị otiegwu na-ewuewu na mbaụwa dịka Ron Kenoly, Don Moen, Kurt Karr, Juanita Bynum na Lionel Peterson gụọ egwu.

Chioma Jesus esorola gụọ egwu n'emume 'Experience' ugboro anọ.

Tim Godfrey

Timothy Chukwudi Godfrey bụ otiegwu ụka na-ewuewu ugbua, ọkachasị maka egwu ọhụrụ ya bụ "Nara Ekele" ya na onye mba Amerịka bụ Travis Greene, gụrụ.

Ọ bụ onye Ndiowu dị n'Oko, n'Anambara steeti.

Ọ bụkwa onyeisi otu egwu a kpọrọ "Tim Godfrey and Xtreme Crew".

Godfrey esorola mee emume a ugboro atọ.

Ada Ehi

Ada Ehi bụ otiegwu na-ede ede ma na-agụkwa agụ.

Egwu e ji mara ya bụ "Only You Jesus", "I testify Jesus You are able" na "Bob me".

Ọ malitere ịgụ egwu n'afọ iri.

Nke a bụ mbụ ọ na-abịa emume a.

Chee

Chee ga-agụ abụ ala Naịjirịa nke Bekee kpọrọ, "National Anthem".

Ọ ga-agụ ya bụ abụ na mbido emume a, tupu ndị na-agụ egwu ụka amalite ịgụ egwu nke ha.

