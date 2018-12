Alex Otti agwala ndị Abia ka ha tunyere APGA akwụkwọ n'ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ntụliaka n'abịa.Ọ rịọ kwara ndị Abia ka ha lere ezi mgbanwe dị n'Anambra were tunyere APGA n'Abia steeti.

Ndị otu pati All Progressives Grand Alliance bụ APGA na aha ịchafụ ụnyaahụ malitere ịchụ nta ndọrọndọrọ ọchịchị n'Abia steeti n'uju.

APGA chịkọbara mmemme rally na Catholic field, Ubakala road Umuahia ebe puku kwụrụ puku ndị pati ahụ zukọrọ iji gosi nkwado ha.

Onye ji aha APGA azọ ọkwa gọvanọ n'Abia 2019 bụ Alex Otti kwere nkwa na ngwa ngwa ya rigoro n'ọche dịka Gọvanọ na ya ga enyocha ka gọọmenti Okezie ikpeazu nọ ugbua siri rụọ ọrụ.

Otti kwuru nke a mgbe ọ na agwa ndị pati okwu na mmemme ahụ.

Alex Otti gara n'ihu kwuo na abịa bụ obodo kacha alaghachi azụ na mmepe obodo na mpaghara ọwụwa anyanwụ Naịjirịa ma kwee nkwa na ọchịchị ya ga eme Abịa steeti otu n'ime obodo eji ama atụ n'ụwa niile.

Okwuru na isi okwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ya n'oge ugbua bụ"Ozuola bụ na Ozuola" nke pụtara "enough is enough" n'olu bekee.

"Ozuola" ahụ bụ nke ọkọwara dịka na ndaghachi azụ Abia state adịghị ya mma n'obi.

Ọtụtụ ndị ịsị pati APGA bịakwara n'ịsị obodo Abịa bụ Umuahịa iji gosi nkwado ha.

Onye osote gọvanọ Anambra steeti bụ Nkem Okeke kpọkuru ndị Abia ka ha tunyere APGA akwụkwọ ka mmepe bata na be ha.

Nkem okeke ji Anambra maatụ, kwuo na ọ na ebu ụzọ n'ihe niile tata n'ihi na APGA nọ n'ịsị oche.

Nkenke aha onyonyo "Ikwado APGA bụ ịkwado mmepe obod"

Ọtụtụ ndị jị aha APGA azọ ọchịchị bụ ndị enyere ọkọlọtọ pati ahụ gosiri na ọ bụ ha ka patị nyere INEC aha ha.