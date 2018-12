View this post on Instagram

Ụbọchị a kara aka eruola nu ooo!!! Ekeresimesi ọma nụ ooo ụmụ Igbo!!!🌲🎄🌲 Nke onye chiri ya zere ooo!!! Ka aṅụrị juputa na ezinaụlọ anyị niile taa🎄🎄🌲🎄 —— #bbcnewsigbo #bbcigbo #ekeresimesioma #christmas