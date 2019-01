Obi US n'Abuja sị ndị hakpọro oku bịa

Obi mba US dị n'Abuja na Legọs ekwuola na ndị niile ha kpọrọ oku maka ajụjụ ọnụ inwete akwụkwọ ikike mba ahụ nwere ike ịbịa maka ya.

Nke a bụ agbanyeghị na ụlọọrụ ha mechiri emechi maka ọrụ ndị ọzọ.

Aisha Buhari bụzị onyeisi nta vootu Ụmụnwaanyị APC

E meela Aisha Buhari onye ndu achụmta vootu di ya bụ Muhammadu Buhari.

Otu APC mekwara nwunye osote Buhari bụ Dolapo Osinbajo onye onyemaka Aisha n'otu ọrụ ahụ.

Ohaneze akpọkụọla Igbo maka ịdị n'otu

Onyeisi Ohanaeze Ndigbo bụ John Nnia Nwodo akpọkuola Igbo nọ na ụzọ na ndị nọ na ama ka ha do do do were otu uche na otu onu na-ekwu okwu mgbe niile.

Nnia Nwodo kwuru nke a n'ọgbakọ ndị 'World Igbo Leadership' kpokobara na emume Ekeresimesi ha.

Egwu ji INEC maka abụbụọrụ ndị ASUU

Ndị ụlọọrụ INEC akpọọla oku ka ndị ọrụ nkuzi mahadum a kpọrọ ' Academic Staff Union of Universities,' ASUU, n'aha ịchafụ ka ha gbaa mbọ tọhapụ abụbụọrụ ha na-agbasa gọọmentị etiti.

Ọnụ na-ekwuru INEC bụ Festus Okoye kwuru na abụbụọrụ a nwere ike imetuta ntuliaka 2019 maka na agaghị ahụ ndị na-efe ala nna ga-enyere ha aka n'ọrụ.

Ndị nta egbuola mmadụ 37 na Mali

N'ofesi, Gọọmenti mba Mali ekwuputala na ihe ruru mmadụ iri atọ na asaa anwụọla n'aka ndị ha na-eche na ha bụ ndị dinta na mpaghara Mopti.

Gọọmentị na-etinye anya n'arụ a bụ nke ha sị na ọ tara isi otu Eze a kpọrọ Moussa Dialo na ezinaụlọ ya.

Ọ bụghị taa ka ndị Fulanị na-achi ehi na ndị ọrụugbo zowara ala na mmiri na Mali.

Arsenal agbapụ Fulham mkpụrụọkwụrụ ọkwụrụ n'anya

N'egwuruegwu, ndi otu egwu bọọlụ Fulham agbaghị afọ ọhụrụ nke ọma dịka Arsenal ji ọkpụ anọ asatara otu nyuo ha anya n'egwuruegwu Premiere lig agbara ụbọchị Tuzde.

Xhaka, Lacazette, Ramsey na Aubameyang bụ ndị gbara aka ahịa na ya bụ asọmmpi. Gee

