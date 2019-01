Ntule

Iwu Naijiria dịka o siri gbasaa atụmatụ agụmakwụkwọ 'Universal Basic Education ' nke e wepụtara n'afọ 1999 kwuru ka gọọmentị na-enye agụmakwụkọ afọ isii na Praimarị n'efu.Ụmụakwụkwọ n'owe ha ga-etinye afọ atọ na Sekọndrị nke nta nke gọmentị agaghị akwụ ụgwọ ya.

O nweghị ebe e kwuru na nwoke na nwaanyịụ ga-aha nhatanha mana ugbua na Najiria ụmụnwoke ka ụmụnwaanyị na-aga akwụkwọ- Maka ụmụnwaanyị itoolu ọbụla nọ n'ụlọakwkwọ , e nwere ụmụnwoke iri.

A na-eti mkpu maka ụmụnwaanyị idebanye aha maka agụmakwụkwọ.

Otu mbaụwa UN na-ahụ maka agụmakwụkwọ bụ Unesco naekwu na ọ kacha mma ma ụmụnwaanyị 98 na 102 ọbụla nọrọ nọ n'ụlọakwkwọ ebe e nwere ụmụnwoke nari.

Dika ngụkọ 'National Education Indicators' nke afọ 2016 siri kwuo, ihe erughị otu n'ime steeti atọ nwere nhatanha nwoke na nwaanyị dịka o si kwesị n'ụlọakwụkwọ Praimarị. Na sekọndrị nke nta, nke a gbaturu rue steeti itoolu, na sekọndrị ukwu ọ gbadara rue naanị steeti atọ.

Ekiti steeti kachasị eme ọfụma dịka ha nwetarala nhatanha nwoke na nwaanyị

Katsina bụ steeti kachasị kpụọ afọ n'ala dịka o siri gbasa nhatanha nwoke na nwaanyị n'ụlọakwụkwọ. Ụmụnwoke ji ihe karịrị 170,000 karịa ụmụnwaanyị nọ na Praimarị, ihe karịị 43,000 karịa ụmụnwaanyị na sekọndrị nke nta, ihe ruru 44,5000 karịa ụmụnwaanyị na sekọndrị ukwu

Mana, a tule na ngụkọ pasent ole ụmụakwụkwọ aha ha dị n'akwụkwọ, Zamfara steeti bụ steeti kacha njọ. N'ogogo agụmakwụkwọ niile,ụmụakwụkwọ ụmụnwoke nọ n'ụlọakwụkwọ dị maji abụọ ụmụnwaanyị.

Ezumoke agụmakwụkwọ ụmụakwụkwọ ndị a bụkwa ihe dị oke mkpa. Dịka nchọpụta nke 'Nigerian Education Data Survey' (NEDS), nke afọ 2015,naanị ụmụakwụkwọ pasent 44% nọ n'ụlọakwụkwọ gọọmentị mara agụ ihe, ebe ụmụakwụkwọ pasent 74 nọ n'ụlọakwụkwọ nke ndị nọrọ onwe ha mara agụ ihe. Na sekọndrị nke nta, ọnụọgụgụ a gbalitere rue pasent 91 nakwa 96 .

Onyeisiala Buhari aṅụọla iyi na ya ga-etinye pasent 15 bọjetị n'agụmakwụkwọ. Mana ihe o merela kemgbe ọ banyere ọchịchị gosiri na o mezubeghị dịka o kwuru.

N'afọ 2016, ọchịchị ya tinyere pasent asatọ bọjeti na agụmakwụkwọ. in 2017 this amount fell to 7.4%. N'afọ 2018, ego ahụ gbadatar rue pasent 7.4. N'afọ 2018, pasent gara n'ihu gbadatarue pasent asaa, nke bụ naanị ijeri naira 650($1.8bn, £1.4bn).

Iji gbalie mezuo ihe o kwuru, onyeisiala kwesiri itinye mmaji ego ọ na-etinye rue otu tarri naira na ụma(N1.3 trillion)