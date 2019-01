Pati ndọrọndọrọ ọchịchị na Naịjirịa

Ị mara na e nwere otu pati ruru 91 na Naịjirịa? Aha ịchafụ ha ole ka i nwereike ịkpọpụta na nkeji atọ?

Etu e si agba

Maka ibido, pịa bido



Ngwa ngwa i bidoro ajụjụ a, i denye azịza gị n'ime ohere a, ị pịa enter maọbụ ị pịa akra mbubanye.



Gaa n'ihu itinye azịza rue mgbe i zachara ajụjụ niile maọbụ n'oge gị gwụrụ



bụrụ na ị chọghịzi ịgba, ngwa pịa akara "Anaghị m agbazi!". Oge ahụ o gosi gị azịza ndị ị hapụrụ maọbụ ị megharịa ya ọzọ.

You just have three left!