Nvọpụta eziokwu

Okwu Atiku kwụ ọtọ. N'afọ 2015, ngalaba World Health Organisation (WHO) gbara ama na mmadụ nde 57 na Naịjirịa enweghi ohere inweta mmiri ọṅụṅụ di ọcha maọbu ụlọ mposi.

Nke pụtara na ihe ruru mbe atọ n'ime anọ ndị Naịjirịa enweghi ụlọ mposi, ebe otu n'ime atọ nwere ụlọ mposi na-esoghi n'ihe a na-eme.

Ọrịa afọ ọsịsa nke e nwere ike igbochi site n'ime ka onye ọbụla nwee ụzọ ọ ga-esi enweta mmiri ọṅụṅụ dị ọcha nakwa ụlọ mposi dị ọcha, so n'ihe kacha egbu ụmụaka na Naịjirịa.

N'afọ 2017, WHO kwuru na ụmụaka na-erughi afọ ise dị ihe karịrị puku 74, nwụrụ site n'ọrịa afọ ọsịsa.

N'afọ 2018, mịnịstrị nke gọọmentị etiti na-ahụ maka ahụịke mere nyocha ụfọdụ ezinaụlọ iji mara omume ha gbasara ahụike ha.

Ha chọpụtara na ọkara okwu gbasara ọrịa afọ ọsịsa n'ụmụaka na-erubeghi afọ ise kacha dị ire na mpaghara Ugwu-Ọdịdaanyanwụ; ọkachasị na Sokoto na Kebi steeti.

Ndị mmadụ kacha biri na mpaghara ndị mepere emepe, nke na-eme ka ihe ruru otu n'ime mmadụ atọ na-eke ụlọmposi ma mee ka ihe ize ndụ nwere ike isi n'ibute nje ghara ịra ahụ.

Otu ọnọdụ ahụ n'ime obodo kacha njọ. Mgbe Naịjirịa wepụtara atụmatụ ọ kpọrọ PEWASH n'afọ 2016, inweta mmiri ọṅụṅụ dị ọcha n'ime obodo kwụ na pasentị 57, ịdị ọcha kwụ na pasentị 29, nke na-erughidi nkezi ole mba a ruru n'afọ 2015.

N'ọnwa Nọvemba 2018, Onyeisiala Muhammadu Buhari mara ọkwa gbata gbata na mpaghara WASH ma hibe ihe ọ kpọrọ National Action Plan for Revitalisation of Water Supply, Sanitation and Hygiene (WASH) n'ụlọọrụ State House Conference Centre.

Otu n'ime atụmatụ imepụta ihe a hụrụ anya a kpọrọ Sustainable Development Goals (SDGs) na Bekee nke ngalaba United Nations tụpụtara, bụ ịgba mbọ hụ na mmadụ niile nwere ohere inweta mmiri dị ọcha nakwa ọnọdụ dị ọcha ga-enyere aka igbochi ọrịa ndịa mgbe ọ na-erula afọ 2030.