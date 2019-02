Akụkọ ndị dị mkpa:

Inec na-agha ụgha-Mịnịsta ụgbọelu

Mịnịsta nta na-ahụ maka njem ugbọelu bụ Senatọ Hadi Sirika ekwuola na ọ bụ ụgha na ihu igwe adịghị mma ife ụgbọelu n'abalị fotere ụbọchị Satode a gara ime ntuliaka.

Onyeisi Inec bụ Mahood Yakubu kwuru ụbọchị Satode na ọ bụ n'ihi na ihu igwe adịghị mma mere ka ha ghara ifega akọrọngwa e ji-eme ntuliaka ebe di iche iche o kwesiri maka ntuliaka kara ime na Satọde gara aga.

Sirika kwuru nke a n'igwe okwu Twitter ya.

APC na PDP sị na ha ga-amalite ntuliaka ọzọ

Ndị otu pati APC na PDP esiela ọnwụ na ha ga-amalitekwa ọzọ ọsọ achụmta vootu ha dịka Inec higharịrị ntuliaka rue izu ọzọ.

Inec kwụsịburu ọsọ achụmta vootu awa iri abụọ na anọ tupu ntuliaka a kara ime na Satọde gara aga.

Ndigbo cherenụ tuo vootu

Nkenke aha onyonyo Nnia Nwodo malitere dịka onye ndụ nke itolu (9) ndị Ohaneze Ndigbo n'afọ 2017

Ohanaeze Ndigbo arịrọlaNdigbo lọtara maka ntuliaka ka ha do do do, nwe ndịdị tụọ vootu tupu ha lọhachi ebe ha siri bịa.

Onyeisi Ohaneze bụ Nnia Nwodo onye kwuru n'akwụkwọ mgbasaozi o zigara ndị ntaakụkọ kwuru na ịta ahụhụ otu izu ka mma karịa ahụhụ afọ anọ ọzọ.

N'ofesi,

A kpọghachiela Ernesto Cardenal bụ ụkọchụkwụ ụka Katọlik na mba Nicaragua afọ iri atọ na ise eyipụchara ya uwe maka itinye aka na ụkwụ ndọrọndọrọ ọchịchị.

Osaka ekwuola ihe mere na onye nchịkọta ji gbasaa

N'egwuregwu,

Onye ọkachaibe na bọọlụ tenis na mbaụwa bụ Naomi Osaka ekwuola na ya agaghị emegbute onwe ya iji mekwatọ onye ọzọ dịka ya na onye nchịkọta ya gbasara abalị iri na isis o jiri mericha na asọmpi Australia Open.