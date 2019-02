Ọtụtụ otu na-azọta maka ọdịmma ndị Igbo gụnyere Ohaneze, Alaigbo, Massob, Asetu na ndị ọzọ ekuniela na nzụkọ mberede ha nwere n'Enugwu were wepụta ọtụtụ nkwekọrịta nke gụnyere na Ndigbo ga-akwado onye kwere ha nkwa ighagharị ọchịchị Naịjiria.

Onye isi Ohaneze Ndigbo bụ Nnia Nwodo gụpụtara nkwekọrịta ahụ wee katọrọ ka gọmentị siri kesaa ndị ọrụ agha n'ala Igbo maka ntuliaka wee yọọ Ndigbo ka ha ghara ịtụ egwu ọbụla kama ha gaa binye aka n'akwụkwọ.

Image copyright Uche Akolisa Nkenke aha onyonyo Ndigbo gbakọrọ na nzuko ebe Nnia Nwodo gụpụtara nkwekọrịta ha nwere

Ọka mmụta prof. Ụzọdịmma Nwala bụkwa onyeisi Alaigbo development foundation kwuru na ndịgbo na-akwado Atiku na Obi n'ihi na ha ekwetala ịhazi ka obodo anyị siri dị, nke ga enyere ndịgbo aka nke ukwuu.Sinatọ Ben Obi kwadoro ya bụ nkwekọrịta were gwa ndị igbo ka ha jisie ike were PVC hq chụpụ ọchịchị nọ ugbua were tinye nke Atiku na Obi dịka out niile a jiri kwekọrịta.

Chief Emmanuel Iwuanyanwu kwara arịrị na ndịgbo dịzị ka ha esoghị nwere obodo a were kwuo na ozuola.

Nkenke aha onyonyo Otu Ohaneze, Alaigbo, Massob nakwa Asetu so na ndị bịara ọgbakọ ahụ.

Onye nọchitere anya ndị massob bụ mazị Uchenna Madu kwuru na ihazighari obodo Naijiria dịka Atiku siri kweta bụ naani out n'ime ihe Massob na ndị zọ chọrọ, Ma kwuru na ha kwenyere ebe ndị Out Igbo niile gwara ha tinye aka.Otụtụ ndị ejiri mara Ndịgbo bịakwara ya bụ nzụkọ mberede.