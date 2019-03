Akụkọ dị mkpa

Ntuliaka ndị Inec

Image copyright Getty Images Nkenke aha onyonyo Ndị otu PDP na ndị patị ndị ọzọ nọ n' ụlọ nta omeiwu na-esi ọwụ ka emegharia usoro ntuliaka ọchịchị na Naịjirịa

Inec ekwupụtala echi bụ Satọde dịka ụbọchị ha ga- emegharị ntuliaka fọrọ afọ n'ebe ndị enwere ọgbaaghara n'ihe karịri steeti iri na isii na Naịjirịa.

Kọmishọna mgbasa ozi Inec bụ Festus Okoye kwurunke a mgbe ọ gwara ndị ntaakụkọ okwu n'Abuja, ma kwuo na aga-amalite ịgụ vootu na Rivas steeti n'abalị atọ ọnwa Eprelu.

Anwụchiela ndị ntọrị n'Enugwu

Nkenke aha onyonyo Ndị uweojii na-enyọ na ha bụ ntọ na-akpa mkpamkpa n'Enugwu steeti

Ndị uweojii kwuru na ha anwụchiela ndị ntọrị asaa na-akpa ike n'Enugwu.

Mana ha ka na-achọ ndị nke gburu ụkọchukwu bụ Fada Clement Ugwu.

BBC agbarụọla ihu na mwakpo ndị ọrụ ya

Nkenke aha onyonyo Toyosi Ogunseye bụ onyeisi nke mbụ Ọdịda Anyanwụ mba Afrịka nke nta akụkọ BBC

BBC agbarụọla ihu na mwakpo awakporo ndị ọrụ ya n'oge ntulaiaka a gara aga ma dọọ aka na ntị na onye ọbụla mere nke a ga-echere ha aka mgba.

Onyeisi ụlọọrụ ha na West Africa bụ Toyosi Ogunseye kwuru na BBC e meela mkpesa n'aka ụweojii banyere nke a.

Nkewa akarịala na Naịjirịa - Obasanjo

Image copyright Getty Images

Onye bụbu onyeisiala Naịjirịa bụ Olusegun Obasanjo etile mkpu na nkewa dị na Naịjirịa ugbua a karịa nke dị n'oge agha.

O tiri mkpu a n'Abeokuta ụbọchị bụ Tọzde n'ọgbakọ ndị isi ụlọakụ na ndị ọrụ nyocha akụnaụba bụ Association of Chief Audit Executives of Banks in Nigeria na bekee mere.

N'ofesi,

Image copyright Reuters

Onyeisiala mba Amerika bụ Donlad Trump ekwuola na oge eruola mgbe a ga-anabta Golan Heights dịka ala mba Izrel.

Ala ahụ bụ nke Izrel napụtara Sirịa mgbe ha lụrụ agha n'afọ 1967 ka nọ n'isiokwu kemgbe ahụ.

Ebe mba Sirịa akatọọla okwu a Donald Trump ma kpọọ ya okwu na-abaghị uru ma ncha.

Nyocha ụgbọelu Boeing 737 max

Image copyright Reuters Nkenke aha onyonyo Ụgbọala ahụ kpọkasịrị ka ọ bere oge o ji felie elu gafere

Nyocha ka na-aga n'ihu n'ihe kpatara ụgbọelu Etiopịa Beeing 737 max jiri kpọkasịa.

Ụlọọrụ FAA na mba Amerịka wepụtara ozi na a ga-akụziri ndị ọkwọ ụgbọelu teknụzụ eji ọkwa ụgbọelu ahụ n'ọwa Epurel.

Mana ndị ụlọọrụ ụgbọelu Etiopịa kwuru na ndị ọkwọ ụgbọelu ha niile a natala ọzụzụ teknụzụ a tupu akụkọ ahụ na-apụta.

N'egwuregwu

Image copyright @NGSuperEagles

Onyeisi otu egwu bọọlụ Seychelles bú Gavin Jeanne ekwuola na asọmpi ha na ndị Super Eagles nke Naịjirịa taa bụ Fraide ga-adị ka ebe e ji eze eti akị.

Super Eagles ga-ezute Seychelles n'ọgbọ egwuregwu Stephen Keshi dị n'Asaba Delta Steeti n'asọmpi ikpeazụ itozuoke n'Iko mba Afrịka.

Nkeji

Ihe nkiri