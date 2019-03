Akụkọ Mere Ugbua - Inec akpọla okwu aha, Emeka Ihedioha anatala asambodo

Akụkọ na-eru anyị ntị ugbua na-ekwu

Tata bụ wenezde mkpụrụ ụbọchị iri abụọ na asaa nke ọnwa Maachi ụbọchị akara aka n'Imo steeti maka ịnye ndị meriri na ntuliaka 2019 asambodo ha bụ ike gosiri na ha nwere ikike ịnọchịte anya ndị ọgbọnta vootu ha.

Nke a na-eme na ụlọọrụ Inec nke dị n'Owerri.

Lee ka o si aga ebe a:

BBC ekwuolara Ngozi Obiefule na-anọchite anya ọgbọnta vootu Isu ya na Eddy Obinna bụ onye na-anochite anya ndị Abombaise bụ onye sị na ya ga-eme ka ọgbọnta vootu ahụ bụrụ elụigwe n'ụwa.

Onye osote Gọvanọ bụ Alphonsus Gerald Irona ewerela asambodo nke ya ka ọ dị ugbua.

Ụgbụa enyela Emeka ihedioha asambodo ya dịka ndị nkwado ya na agụrụ ya ogwu.

" ...Ihedioha don come o . I no go gree, I no go gree dey for your hand'

Ugbua Emeka Ihedioha apụtala ịgwa ọha okwu.