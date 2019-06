Image copyright Aisha Buhari Facebook Nkenke aha onyonyo Nwunye Buhari na-ekwukarị uche ya n'ihe gbasara gọọmentị di ya

Mgbe Muhammadu Buhari malitere ọrụ dịka onyeisiala Naịjirịa n'afọ 2015, otu ihe gọọmentị ya kagbụrụ bụ inwe ọkwa 'Nwaanyị Mbụ na Naịjirịaa a kpọrọ, "Office of the First Lady," na Bekee.

Onyeisiala Buhari sị na ọ bụ "Nwunye Onyeisiala" ka a ga-akpọ nwunye ya bu Aisha Buhari. Atụmatụ a kagbụrụ usoro Naịjirịa si eme nwunye onyeisiala.

Mana ugbua, Aisha Buhari - bụ onye ọtụtụ mmadu na-ekwu nweburu ihe niile sonyere onye bụ nwaanyị mbụ na Naịjirịa - ekwuola na ya chọzịrị ka a na-akpọ ya "First Lady".

Nwunye Buhari kwuru nke a na Tọọzde bụ ụbọchị nke iri na atọ nke ọnwa Juun n'Abuja mgbe a na-enye nwunye gọvanọ Naịjirịa ihe nturuugo.

Aisha sị na ọ bụ maka mgbagwojuanya pụtara maka atụmatụ ahụ tinyere n'ebe nwunye ndị gọvanọ nọ.

Ọ sị ka a gbaghara ya maka iwepụta atụmatụ a na mbụ.

Mgbagwojuanya atụmatụ a nwereike wete bụ ebe nwunye gọvanọ ndị lụrụ ọtụtụ nwaanyị.

Onye ntaakụko Abdulaziz Abdulaziz gwara BBC na ihe okwu Aisha pụtara bụ ya na di ya akwụghi n'otu ahịrị.

Abdulaziz kwuru sị, "E nwere ọtụtụ ihe akaebe ebe okwu ya na okwu Buhari agaghi otu ebe."

Ọ gara n'ihu sị na "Nke a na-egosi na ha adịghị ekwekọrịta na be ha".

E nweteghị ndị na-ekwuru Aisha Buhari maọbu Onyeisiala Buhari n'ekwentị.