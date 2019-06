Image copyright Getty Images

Dịbia bekee na-ahụ maka ihe gbasara ahụike ọha ekwuola na ezigbo nri zuruoke nakwa ihe ndị ọzọ nwereike ịdọtị ndụ ndị na-arịa ọrịa ọbara.

O kwuru na ndị na-arịa udiri ọrịa na-enwe ọtụtụ nsogbu gụnyere ọkpụkpụ mgbu, obi mgbu, irịa ahụ mgbe ọbụla.

Kedụ ihe ị ga-eme ka ịnwe ogologo ndụ n'ọrịa a?

Macginger kwuru kpọpụtara ihe ndị a:

Rie nri na-edozi ahụ

Aṅụla ọgwu ayọn

Arụla ọrụ ike

Anọla ebe jụrụ oyi rinne

Anọla ebe ọtụtụ mmadụ gbakọjuru

O kwesiri ka ị na-aga ahụ dọkịnta mgbe ọbụla ka olele gị ahụ

O nwere ụzọ esi egbochi ọrịa a?

Mcginger kwuru na ọ bụ naani site n'inyocha iji wee chọpụta ma onye gị na ya na-alụkọ dị na nwunye ,ma ọbara ụnụ agakọrọ nkeọma.

Nke a gunyere :AS na AS agaghị alụli, mana AS na AA ga-alụli.

