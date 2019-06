Image copyright Getty Images

Ndị ọkammụta ahụike na-ekwụ na ntụkwasị obi ndị mmadụ nwere n'Ndị ọrụ ọgwụ mgbochi na-anazị azụ.

Na nchọcha ndị ọrụ Wellcome Trust mere, ha ji ikpo mmadụ dị 140,000 sị mba dị 140 were mee ya.

Nke a mere ka ndị WHO huta ileli ọgwụ mgbọchị dịka ihe iri so na-echere ahụike mbaụwa aka mgba.

Ị ga-eji ezigbo igwe ịntaneti (nke nwere Java) ji lee atụmatụ a Ndị mmadụ n'obodo unu ha nwere nkwenye n'ọgwụ mgbochi Chọọ mba Chọọ mba Ndị mmadụ na-ajụ ma ha nwere nkwenye n'okwu a. Họrọ otu okwu ka ị hụ mpụtara Enweghi ize ndụ dị n'ọgwụ mgbochi Ọgwụ mgbochi na-arụ ọrụ Ọgwụ mgbochi dịrị ụmụaka mkpa ịgba Enweghi ize ndụ dị n'ọgwụ mgbochi Ọgwụ mgbochi na-arụ ọrụ Ọgwụ mgbochi dịrị ụmụaka mkpa ịgba Akara niile nwereike agaghị eru pasenti 100 maka ọgụgụ Ndịmere nchọpụta jụkwara ndị mmadụ maka ihe ha chere maka ọmụmụ sayensi. Wellcome tulerịkọtara ọsịsa ndị mmadụ n'ọsịsa ajụjụ ise dị mkpa ma gbakọọ "nkwenye na ndị ọkammụta sayensi" akara nke kachasị, ọkara maọbụ nkwenye pekarịrị kachasị

kachasị ọkara

ọkara perempe

perempe Na-enweghi okwu kachasị

kachasị ọkara

ọkara perempe

perempe Na-enweghi okwu Ebe o si: Wellcome Global Monitor, Gallup World Poll 2018 Biko, adịghị data nọ n'ebe a Ịntaneti adịghị. Biko nwaa ọzọ.

Wellcome Global Monitor ji ikpo mmadụ nọchitere anya mba 142 mee nchọcha gbasara: ntụkwasa obi na sayensi; ndị sayensi na okwu ahụike, ịmata ka ndị mmadụ sị ghọtatụ maọbụ nwee mmasị na sayensi na ahụike; ya na ka esi ahụ ọgwụ mgbochi.

Nyọcha a gosiri na ọtụtụ mmadụ enweghị ntụkwasi obi na ọgwụ mgbochi.

Lee ihe ha zara ka ajụrụ ha ka ọ dị mma ịgba ọgwụ mgbochi:

79% (ikpo asatọ na ụzọ iri) "ha ekwenyeturu ntakịrị" ka ha "ekwenyesiri ike"

7% "ha ekwenyeturu ntakịrị" ka ha "ekwenyesiri ike"

14% enweghị ebe ha kwụakwụ maọbụ na "ya amaghị"

Mgbe ajụrụ ha ka ọgwụ mgbochi adị ire:

84% ekwenyesighi ike maọbị ntakiri

5% kwenyesiri ike maọbụ jụtụ ntakiri.

12% enweghị ebe ha kwụakwụ.

Kedụ ihe o ji dị mkpa?

Enwere ihe nchọcha na-enweghị mgbagha na ogwụ mgbochi bụ ụzọ ka dị ire n'igbochi ọrịa were ike igbunyu mmadụ anya dịka arụrụbara.

Image copyright Science Photo Library Nkenke aha onyonyo Arụrụbara na egbunyụ mmadụ anya

Ọgwụ mgbochi azọọla ijerị mmadụ ndụ n'ụwa. O melala otu ọrịa - kitikpa - ma na-ewetakwa anyị nsọ n'imela ọrịa polio.

Mana ọrịa ndị ọzọ dịka arụrụbara sịrị ọnwụ na-alọhachite nke ndị ọkammụta sị na ọ bụ maka na ndị mmadụ enweghị ntụkwasa obi n'ebe ọgwụ mgbochi nọ, egwu na akụkọ abụghị eziokwu kpara ya.

Dọkịnta Ann Lindstrand bụ ọkammụta n'ọgwụ mgbochi nke WHO sị na ya bụ okwu taraakpụ ka ọ dị ugbua. "Agbaghị ọgwụ mgbochi na-adọhachi ịnweta ahụike zuruoke azụ na mbaụwa" .

"A gaghị anabata ndọchi azụ ọbụla n'ụzọ ọbụla."

Image copyright Getty Images

Ọrịa arụrụbara alọghachitela

Mba ndị bịara nso n'ikpochapụ arụrụbara ebidola ịhụ ya bụ ọrịa ọzọ.

Ngụkọ gosiri na ọrịa ahụ ebirila ọkụ n'ihe ruru mpaghara ụwa niile ebe o ji pasentị iri atọ rịa n'afọ 2017 karịa 2016.

Ọjụjụ ịnata ọgwụ mngbochi maka ihe ọbụla na-etinye onye ahụ na ndị ọzọ na nsogbu ịbute ọrịa.

Ọtụtụ mmadụ nata ọgwụ mgbochi a, ọ ga-akwụsị ọrịa ahụ ife ndị ahụ - ihe Bekee kpọrọ "herd immunity".

Imran Khan nke Wellcome Trust kwuru: "Ọ dị anyị mkpa ugbua maka ọrịa arụrụrbara, mkpuchi ọbụla pekarịrị pesentị 95 ga-ebute ọrịa ahụ ife efe."

Kedụ ebe ntụkwasị obi kachasị pee mpe?